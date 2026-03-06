واشنطن تسمح مؤقتا ببيع النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند

وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على روسيا، للسماح ببيع شحنات من النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند، بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الخميس، إصدار ترخيص خاص يجيز تسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحمّلة على السفن، اعتبارا من الخامس من آذار/ مارس 2026 وحتى الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، على أن يتم تسليمها إلى الهند.

وأوضح البيان أن الإعفاء يشمل أيضا التعاملات المرتبطة بسفن خاضعة للعقوبات ضمن أنظمة مختلفة، شرط أن تكون الشحنات قد حُمّلت بالفعل قبل صدور الترخيص.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن القرار اتُّخذ لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن الإجراء مؤقت ولن يحقق فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية لأنه يقتصر على الشحنات العالقة في البحر.

وأضاف بيسنت أن السماح ببيع هذه الشحنات قد يخفف من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد فرض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت"، في إطار الضغوط المتواصلة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.