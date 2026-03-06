"النواب الأميركي" يرفض مشروع قرار لتقييد حرب ترامب على إيران

صوّت مجلس النواب الأميركي ضد مشروع قانون لتقييد صلاحيات دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران دون موافقة الكونغرس. وفشل المقترح الذي قدّمه توماس ماسي ورو خانا بعد تصويتٍ متقارب داخل المجلس.

رفض مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون "صلاحيات الحرب" الهادف إلى إخضاع هجمات الرئيس دونالد ترامب على إيران لموافقة الكونغرس.

وصوت 212 نائبا في مجلس النواب، المجلس الأدنى في الكونغرس، لصالح مشروع القرار، مقابل 219 صوتا رافضا.

وبذلك، لم يُقبل مشروع القانون الذي قدَّمه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائب الديمقراطي رو خانا، والذي كان يهدف إلى منع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

والأربعاء، رفض مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى في الكونغرس، مشروع قانون مماثل طُرح، بهدف الحدِّ من هجمات ترامب على إيران.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.