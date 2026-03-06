"يونيسف": 180 طفلا قُتلوا في الهجمات على إيران

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مقتل نحو 180 طفلًا في إيران جراء الهجمات الأميركية-الإسرائيلية، بينهم 168 قضوا بقصف مدرسة في ميناب. كما تضررت مدارس ومستشفيات، وحذرت المنظمة من تفاقم أخطار الحرب على الأطفال المدنيين.

قُتل نحو 180 طفلا في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بحسب ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، معربة عن قلقها من الآثار الفتاكة للحرب على الأطفال.

جاء ذلك في بيان صادر عن "يونيسف"، الجمعة، بشأن تأثير الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الأطفال في إيران.

وأشار البيان إلى أن 168 طفلًا من بين الأطفال الذين لقوا حتفهم في إيران تراوحت أعمارهم بين 7 و12 عاما، وقتلوا في 28 شباط/ فبرايرـ عندما تعرضت مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب البلاد للقصف أثناء الدوام الدراسي.

كما شدد البيان على أن 12 طفلًا آخرين لقوا حتفهم في مدارس أخرى تقع في خمس مناطق مختلفة من إيران.

عشرات قبور البنات اللواتي قُتلن باستهداف المدرسة بإيران (Getty Images)

ودعا البيان كافة الأطراف لحماية الأطفال والمدارس والوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.

وأشار البيان إلى أن استمرار الهجمات يجعل الأطفال أكثر عرضة للعنف، كما أن تضرر البنية التحتية المدنية يشكل تهديدا مباشرا لأمن الأطفال.

وأشار البيان إلى أنّ ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات، تعرضت لأضرار في إيران، الأمر الذي يعرقل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.