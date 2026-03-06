9 سفن فقط رُصدت تعبر مضيق هرمز منذ يوم الإثنين

بينّ تحليل لبيانات موقع "مارين ترافيك" رصد عبور 9 سفن تجارية فقط عبر مضيق هرمز منذ يوم الإثنين الماضي، إثر عرقلة الحرس الثوري الإيراني حركة مرور السفن فيه على خلفية الحرب الإسرائيلية - الأميركية على طهران.

رُصد منذ يوم الإثنين، عبور تسع سفن تجارية (ناقلات نفط أو سفن شحن) فقط مضيق هرمز، مع إخفاء بعضها أحيانا مواقع تواجدها، وذلك بعد هجمات استهدفت سفنا، وفق تحليل لبيانات موقع "مارين ترافيك".

في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، عبرت ثلاث ناقلات نفط وسفينة واحدة لنقل الغاز المُسال المضيق الذي يمرّ عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا و20% من الغاز الطبيعي المسال.

ويقتصر العدد على السفن التي أرسلت إشارة واحدة على الأقل من جانبي مضيق هرمز، من دون احتساب سفن أخرى يُحتمل أن تكون أبحرت من دون بثّ موقعها.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، يعرقل الحرس الثوري حركة مرور السفن في مضيق هرمز.

وهدّد الحرس الثوري مساء الإثنين، بـ"حرق أيّ سفينة" تحاول عبور المضيق. وأعلنت طهران الخميس، أن "لا نيّة" لها راهنا لإغلاق المضيق.

والبيانات كلّها غير شاملة، إذ أن بعض ناقلات النفط تعبر المضيق "بأجهزة إرسال واستقبال مطفأة"، على ما قال الأربعاء مات رايت المحلّل لدى مجموعة "كبلر" التي تشرف على موقع "مارين ترافيك".

فعلى سبيل المثال، أصدرت ناقلة النفط "كافومالياس" إشارة في 3 آذار/ مارس من شرق المضيق ثمّ بعد حوالي 14 ساعة من الجانب الآخر في الخليج.

وفي الأوقات العادية، يسجَّل عبور 138 سفينة في المضيق كلّ 24 ساعة.