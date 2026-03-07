إيران: أميركا وإسرائيل استهدفتا 6668 وحدة مدنية وقتلتا 195 طالبا ومعلّما

صرّح الهلال الأحمر الإيراني بأنّ الهجمات الأميركية الإسرائيلية استهدفت 6668 منشأة مدنية، بينها آلاف الوحدات السكنية والتجارية ومدارس ومراكز طبية، كما أفادت السلطات بمقتل 195 طالبا ومعلما منذ بدء الحرب، ودعت المنظمات الدولية إلى التدخل لحماية المدنيين.

صورة جوية للمقبرة التي أُنشئت لشهداء مدرسة "الشجرة الطيبة" في إيران، التي قضى فيها مئات الطالبات والمعلمين بقصف أميركي إسرائيلي (Getty Images)

كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، اليوم السبت، أنّ العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أصاب حتى الآن 6668 وحدة مدنية في مختلف أنحاء البلاد، بينها 5535 وحدة سكنية، و1041 وحدة تجارية، و14 مركزا طبيا، و65 مدرسة، و13 مركزا تابعا لجمعية الهلال الأحمر، وفقا للتلفزيون الإيراني.

وذكر بيان الجمعية، أنّ عددا كبيرا من مركبات الإغاثة والإنقاذ تضررت في الهجمات، فيما أصيب العديد من عمّال الإغاثة وموظفي الجمعية بجروح. ودعت الجمعية المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وفي منشور على موقع "إكس"، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ارتكبت جريمة صريحة وبدافع اليأس، بشنّها هجوما على محطة تحلية المياه في جزيرة قشم، ما أدى إلى تعطيل إمدادات المياه عن 30 قرية".

وأضاف عراقجي، أنّ استهداف البنية التحتية الحيوية لإيران هو "إجراء خطير للغاية ستعقبه عواقب ثقيلة"، قائلا إنّ "الولايات المتحدة هي من وضع أساس هذا النهج، وليس إيران".

كما أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، حسين صادقي، اليوم السبت، استشهاد 195 طالبا ومعلما إيرانيا منذ بدء العدوان على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي. وأضاف أنّ 68 مدرسة أيضا تعرضت لهجمات في العدوان.

امرأة ترش الورد على قبور شهيدات قصف المدرسة في ميناب.

وأوضح صادقي، أنّ جريمة قصف مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج في جنوب البلاد، خلّفت 168 شهيدا من الطالبات والمعلمات، فضلا عن 110 جرحى، مشيرا إلى استشهاد معلّم وخمسة تلاميذ أيضا في مدينة لامرد في محافظة فارس، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وذكرت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، أنّ 10 من العاملين في القطاع الصحي الإيراني استشهدوا في الحرب حتى الآن.

ومن جهة أخرى، قال مدير عام التربية والتعليم في محافظة كردستان، فؤاد حسيني، إنّ 65 مدرسة في المحافظة تعرّضت لهجمات وأضرار.

وأوضح أنّ هذه المدارس تقع في مختلف أنحاء المحافظة الحضرية، وأنّ الأضرار المترتبة على الهجمات تراوحت بين متوسطة وأخرى جسيمة.

وكان وزير التربية والتعليم في إيران، علي رضا كاظمي، وجّه رسالة أمس إلى مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك، أدان فيها هجمات الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على المدارس والبنية التعليمية، ودعا المنظمة إلى إدانتها ووقفها فورا، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للحكومة الإيرانية على منصة "إكس".

مستشفى غاندي في طهران بعد قصفه من التحالف الأميركي الإسرائيلي



كما وجّه الوزير كاظمي رسالة إلى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونيسكو"، خالد العناني، أدان فيها استهداف المدارس والطلاب في إيران، داعيا المنظمة إلى إدانة هذه الاعتداءات، والمطالبة بوقف فوري للهجمات على المرافق التعليمية.

ووجّه كاظمي كذلك رسالة إلى المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسف"، كاثرين راسل، أدان فيها الهجمات الأميركية - الصهيونية على المدارس والبنية التعليمية في إيران. وأشار إلى سقوط ضحايا من الطلاب والمعلمين، ودعا إلى إدانة دولية فورية.