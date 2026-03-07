الرئيس الإيراني يعتذر لدول الجوار ويعلن وقف استهدافها.. "إلا إذا هوجمنا من أراضيها"

خاطب بزشكيان الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق بالقول: "أوجه هذه الرسالة إلى جماعات في الدول المجاورة التي تفكر في استغلال هذه الفرصة لشن هجوم على أراضينا: لا تكونوا ألعابا في أيدي الإمبريالية".

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السبت، وقف استهداف الدول المجاورة "ما لم تُشن من أراضيها هجمات" ضد بلاده.

جاء ذلك في خطاب مصوّر لبزشكيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على بلاده، وما أعقبه من رد عسكري لطهران ضد تل أبيب وما أسمتها "مصالح أميركية في المنطقة".

وقال بزشكيان: "سيأخذون أحلامهم بأن نستسلم استسلاما غير مشروط إلى القبر".

وفي بيان نشره على حسابه في منصته "تروث سوشيال"، الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يكون هناك أي اتفاق مع النظام الإيراني سوى "الاستسلام غير المشروط".

وأشار ترامب إلى أنه بعد هذه المرحلة سيتم اختيار "قائد أو قادة رائعين ومقبولين"، مضيفا أنهم سيعملون مع حلفائهم وشركائهم بلا توقف لإعادة إيران "من حافة الدمار".

وبشأن الهجمات التي شنتها إيران على دول عربية، قال بزشكيان: "أعتذر إلى الدول المجاورة، ولا نية لدينا لغزو دول أخرى".

وشدد الرئيس الإيراني على "أننا لا نريد الاعتداء على الدول الأخرى"، مضيفا: "في ظل ما حصل وفقدان قادتنا وقائدنا أرواحهم بسبب هذا العدوان الوحشي، تصرفت قواتنا المسلحة في غياب القادة بشكل عفوي".

وأضاف: "أعلن المجلس القيادي المؤقت أنه لن تكون هناك أي هجمات أخرى على الدول المجاورة، ولن يتم إطلاق أي صواريخ، إلا إذا جاءت هجمات من تلك الدول ضد إيران".

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا متواصلا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أميركية" في تلك الدول، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وبموازاة ذلك، تطلق طهران صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأميركية متواصلة قتلت مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وخاطب بزشكيان الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة المتمركزة في إقليم كردستان العراق بالقول: "أوجه هذه الرسالة إلى جماعات في الدول المجاورة التي تفكر في استغلال هذه الفرصة لشن هجوم على أراضينا: لا تكونوا ألعابا في أيدي الإمبريالية".

كما دعا بزشكيان الإيرانيين إلى "ترك الخلافات جانباً" و"الوحدة في صف واحد للدفاع عن إيران وكرامتها وهيبتها".