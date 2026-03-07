الشرطة الإيرانية: اللصوص زمن الحرب سيُطلق عليهم الرصاص

الشرطة: "لأننا نعيش ظروف حرب، صدرت أوامر بإطلاق النار على اللصوص المحتملين وتم اتخاذ أيضًا تدابير للحفاظ على النظام عبر الإنترنت".

(ملصق ضخم في العاصمة الإيرانية للمرشد الإيراني الذي اغتيل، خامنئي/ Getty Images)

قال قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، إنه تم توجيه الشرطيين بإطلاق النار على المشتبه بهم في عمليات نهب في خضم الحرب.

ونقلت "ا ف ب" عن رادان قوله للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، إنه "لأننا نعيش ظروف حرب، أصدرت أوامر بإطلاق النار على اللصوص المحتملين" مضيفًا أن السلطات اتخذت أيضًا تدابير للحفاظ على النظام عبر الإنترنت.

وشدد على أنه "لن نسمح لمجموعة من العملاء المأجورين بتقويض الوحدة التي حققها الشعب بدماء آلاف الشهداء من خلال نشر الفتنة"، على حد وصفه.

"ألف قتيل"

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن قرابة ألف شخص قتلوا في الغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية بالإضافة إلى مناطق سكنية وبنى تحتية أخرى.