ترامب: لا أريد دخول الأكراد في الحرب على إيران ولا مؤشرات على مساعدة روسيا لطهران

قال ترامب إنه لا يريد دخول الأكراد في الحرب على إيران، فيما استبعد وجود مؤشرات حول قيام روسيا بمساعدة طهران، بالإضافة إلى انتقاده بريطانيا ورئيس وزرائها لعدم انضمامها للحرب.

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود مؤشرات حول قيام روسيا بمساعدة إيران في هجماتها ضد القواعد الأميركية في المنطقة ردا على الحرب التي اندلعت ضدها في 28 شباط/ فبراير.

ومن جانبه، قال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه أبلغ روسيا بعدم إرسال معلومات عن الأهداف أو أي مساعدات أخرى إلى إيران.

وقال ترامب، إنه لا يريد دخول الأكراد الإيرانيين في الحرب على إيران؛ فيما رد على سؤال عما إذا كانت أميركا قصف مدرسة للبنات مع بدء الحرب، بالقول "ليس هناك دقة في الاستهدافات من جانب إيران، ونعتقد أنهم قصفوا المدرسة".

واعتبر "نريد اختيار رئيس في إيران لا يقودها إلى الحرب. الجيش الإيراني لم يعد موجودا تقريبا وسنستمر مهما استغرق الأمر".

وأشار ترامب إلى أن "العملية العسكرية في إيران ستستمر بالتأكيد لبعض الوقت. الحرب تسير بشكل لا يصدق وهي في أفضل حالاتها".

وأضاف "نحقق انتصارا في الحرب بفارق كبير، ونجحنا في تدمير إمبراطورية الشر بالكامل".

وانتقد ترامب بريطانيا ورئيس وزرائها كير ستارمر، بالقول إن "المملكة المتحدة تفكر بجدية أخيرا في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط"، مضيفا "لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل".