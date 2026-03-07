تقرير: رد واشنطن على مسيّرات "شاهد" مخيّب للآمال

تقارير: "رد الولايات المتحدة لمواجهة مسيرات شاهد الإيرانية كان مخيبًا للآمال خاصة وأن الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران هي نسخة من المسيرات التي تعمل روسيا على تحديثها في حربها في أوكرانيا".

قال مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتد برس" إنه سيجري قريبًا إرسال نظام أميركي مضاد للطائرات المسيرة، "أثبت فعاليته ضد الطائرات الروسية المسيرة في أوكرانيا"، إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأميركية ضد الطائرات الإيرانية المسيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبينما استخدمت الولايات المتحدة أنظمة صواريخ "باتريوت" و"ثاد" لإسقاط الصواريخ الإيرانية بنجاح، يقول تقرير "الأسوشيتد"، السبت، فإن هناك "دفاعات ذات فعالية محدودة مضادة للطائرات المسيرة حاليًا في الشرق الأوسط"، وفقًا لمسؤول دفاعي أميركي، وهو أحد المسؤولين اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما"، بحسب المصدر.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي آخر قوله إن "رد الولايات المتحدة لمواجهة مسيرات شاهد الإيرانية كان مخيبًا للآمال"، خاصة وأن الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران هي نسخة من المسيرات التي تعمل روسيا على تحسينها وتحديثها باستمرار في حربها في أوكرانيا.