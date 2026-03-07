رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: الحرب على إيران بلا خطة واضحة

"أسوأ ما يمكن أن يحدث هو خوض عمليات عسكرية من دون هدف محدد أو رؤية مشتركة مع الحلفاء. واشنطن غيرت مبررات تدخلها أكثر من مرة".

انتقد رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولفجانج إيشينجر، عدم وجود خطة واضحة لدى الإدارة الأميركية بشأن الحرب على إيران.

وقال إيشينجر في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية، نقلتها "ا ف ب"، السبت، إنه "فاجأني بشكل سلبي أن الحكومة الأميركية لا تزال غير قادرة على إعلان خطة موثوقة إلى حد ما بشأن هدف التدخل في إيران... أسوأ ما يمكن أن يحدث هو التورط في مثل هذه العمليات دون خطة واضحة يتم مشاركتها مع الحلفاء".

وأوضح إيشينجر أنه في اليوم الأول من العملية استخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصطلح "تغيير النظام".

وتابع "لكن واشنطن غيرت في تلك الأثناء مبرر التدخل، كما يغير البعض القميص"، مضيفًا أنه لم يعد يُجرى الحديث الآن عن "تغيير النظام"، "أو يُجرى ذكره على الهامش فقط".

ويرى إيشينجر أن الحرب على إيران تهدد أيضًا الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفًا أنه يتعين على ألمانيا بوصفها دولة قيادية أوروبية أن تقول للولايات المتحدة إنه "يجب أن نركز على أوكرانيا، وألا نزيد أيضًا من نقص الذخيرة لدى أوكرانيا من خلال مواجهة عسكرية مطولة مع إيران".

وشدد إيشينجر على أن أوكرانيا يجب أن تكون الأولوية المطلقة بالنسبة لأوروبا، وقال إنه "يجب ألا نسمح تحت أي ظرف بأن يتم نسيان أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية بسبب تحول الاهتمام"، مضيفًا أن الحرب على إيران تصرف الانتباه بالفعل وتقلل من القدرة على ممارسة الضغط على روسيا، محذرًا من أنها "تهدد أيضًا بزيادة الاحتكاكات في العلاقة عبر الأطلسي".