غارات إسرائيلية على طهران وهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات مع دخول الحرب أسبوعها الثاني

شنّت إسرائيل غارات جوية بأكثر من 80 مقاتلة على مواقع عسكرية في طهران ووسط إيران، بينما أعلنت طهران إطلاق مسيّرات استهدفت إسرائيل وقواعد أميركية في الإمارات والكويت مع دخول الحرب أسبوعها الثاني.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، تنفيذ موجة من الضربات بواسطة أكثر من ثمانين مقاتلة على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وادعى الجيش في بيان أن "أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت موجة غارات إضافية استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران".

خريطة تفاعلية: دائرة الحرب في المنطقة

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني السبت أن قوات البحرية أطلقت موجة من الهجمات بالمسيّرات على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية إن "البحرية الإيرانية استهدفت قواعد أميركية والأراضي المحتلة بموجة مكثفة من الهجمات بالمسيّرات".

وأضاف أن بين المواقع المستهدفة قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات التي تضم قوات أميركية وقاعدة أخرى في الكويت و"منشأة إستراتيجية" في إسرائيل.