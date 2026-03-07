لبنان: 16 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبي شيت ومجزرة في جبشيت مع تواصل التصعيد الإسرائيلي

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة جبشيت الجنوبية، حيث استشهد ستة مواطنين بينهم أربعة من عائلة واحدة، بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم غارة جوية على أحد المنازل ما أدى إلى تدميره بالكامل.

من آثار الغارات الإسرائيلية على بلدة في البقاع - لبنان (Getty images)

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن سلسلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك أسفرت، وفق حصيلة إجمالية غير نهائية، عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة 35 آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة جبشيت الجنوبية، حيث استشهد ستة مواطنين بينهم أربعة من عائلة واحدة، بعدما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم غارة جوية على أحد المنازل ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما أغار الطيران الحربي مجددا مع ساعات الصباح على ساحة البلدة بغارة عنيفة جدا تسببت بدمار واسع وغيرت معالم المكان بعدما دمرت عشرات المحال التجارية والمطاعم والملاحم ومركز البلدية وشققا سكنية وسيارات كانت مركونة في المكان.

كما دمرت الغارة مركز الهيئة الإسلامية بالكامل إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف.

وشنت الطائرات الحربية غارات على عدد من البلدات، بينها كوثرية الرز وأنصار حيث دمرت غارة منزلا.

كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لغارات جوية، فيما أفيد عن سقوط شهداء في غارة جوية على بلدة كفرتبنيت.

استهداف عائلة نازحة في شمسطار

واستهدف الطيران الحربي فجر اليوم منزلا في محلة "ضهر الصوان" في بلدة شمسطار كانت قد لجأت إليه عائلة نازحة من مدينة بعلبك، ما أدى إلى تدمير المبنى واستشهاد جميع أفراد الأسرة المؤلفة من الأب والأم وأولادهما الأربعة.

كما شن الطيران الحربي صباح السبت غارة على أطراف بلدة برج رحال باتجاه الشارع العام.

شرقي لبنان: اشتباكات عقب محاولة إنزال جوي إسرائيلي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، بأن جنودًا إسرائيليين حاولوا القيام بعملية إنزال على طول الحدود اللبنانية السورية فيما قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا معهم.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، وتلفت الوكالة الفرنسية في تقرير لها، فجر السبت، إلى أنه "إذا تأكدت صحة التقارير، فهذه الحادثة ستكون أعمق توغل للقوات الإسرائيلية داخل لبنان" منذ خطفت قوات في وحدة خاصة عماد أمهز الذي قالت إسرائيل إنه عنصر في حزب الله، من مدينة البترون الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان، أن "غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبي شيت، أمس (الجمعة) أسفرت، وفق حصيلة محدثة غير نهائية، عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح". وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ تواصل حتى الآن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "اشتباكات تدور على مرتفعات السلسلة الشرقية، على الحدود اللبنانية-السورية، لجهة محور منطقة النبي شيت-حام، لصد محاولات إنزال إسرائيلية" وهي منطقة يملك فيها حزب الله وجودًا كبيرًا.