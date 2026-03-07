موجز أخبار العالم السبت: واشنطن تتوعد بتصاعد الهجمات وإيران ترفض الاستسلام

في ما يلي موجز لأبرز أخبار العالم السبت، والذي يركز على الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران والهجمات المتواصلة في لبنان والمتبادلة مع حزب الله، بالإضافة إلى العديد من الأخبار الأخرى حول العالم.

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بشنّ هجمات عنيفة وأوسع نطاقا على إيران في إطار الحرب المشتركة مع إسرائيل، في حين تعهّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لن تستسلم في مواجهة الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني.

وأعلن بزشكيان أنه لن يتم بعد الآن استهداف دول الخليج المجاورة ما لم تتعرض إيران لهجمات انطلاق من أراضيها، معتذرا منها على الهجمات الإيرانية التي استهدفتها منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/ فبراير.

وهزت انفجارات قوية السبت طهران، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأسفرت الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على محافظة أصفهان بوسط إيران عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفق مسؤول محلي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن شن موجة غارات جديدة على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان، وأن أكثر من 80 طائرة مقاتلة نفذت السبت موجة ضربات على مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية أطلقت هجمات بالمسيرات على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في الإمارات والكويت.

وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج، مؤكدا أنه "في انتظار" القوات الأميركية التي ستواكب سفنا في مضيق هرمز.

كما أعلن أنه استهدف "جماعات انفصالية" في كردستان العراق.

واعترضت الإمارات 15 صاروخا باليستيا و119 مسيّرة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وعلق مطار دبي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الطيران الدولي، جميع عملياته لفترة وجيزة ثم استأنفها جزئيا، بعد عملية اعتراض في الأجواء فوقه خلال هجمات إيرانية.

وأعلنت شركة "طيران الإمارات"، أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، تعليق جميع رحلاتها من وإلى دبي "حتى إشعار آخر".

إلى ذلك حض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إيران على التحلي بـ"الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة" بعدما شنت طهران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة.

واتهم الأردن إيران باستهداف منشآته الحيوية، مؤكدا أن صواريخها ومسيراتها الـ119 التي أطلقت على الأردن لم تكن عابرة.

ويعقد وزراء خارجية الجامعة العربية اجتماعا طارئا، الأحد، لبحث "الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية"، على ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

لبنان

أحصت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد أكثر من 40 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال كان هدفه استعادة رفات الطيار رون أراد المفقود منذ العام 1986، من دون العثور على أي أدلة.

وأعلن الجيش اللبناني استشهاد ثلاثة عسكريين جراء القصف الإسرائيلي الذي رافق عملية الإنزال.

وأعلن حزب الله فجر السبت، أن عناصره اشتبكت مع قوة إسرائيلية نفذت إنزالا في شرق لبنان قرب الحدود السورية.

إلى ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي السبت سكان حي "زقاق المفدي" في مدينة صور في الجنوب بإخلائه "فورا" لأنه سيستهدف مباني يستخدمها حزب الله.

وأعلن أنه شن الليلة الماضية موجة غارات ضد مواقع تابعة لحزب الله واستهدف عددا من قادة الحزب.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء غارة اسرائيلية على بلدة شمسطار في شرق لبنان.

ومنذ بداية الحرب مع حزب الله الإثنين، استشهد نحو 300 شخص جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بحسب تعداد لوزارة الصحة اللبنانية السبت.

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ضرورة نزع سلاح حزب الله محذرا من سيناريو "أسوأ" في حال لم يمتثل لذلك.

ودعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت إلى إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرّة منذ الإثنين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغانا الهجوم على مقر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب البلاد، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام الغانيين بجروح خطيرة.

إندونيسيا

سينسحب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا لم يكن إنشاء هذه الهيئة مفيدا للفلسطينيين، حسبما جاء في بيان حكومي، وذلك في ظل تصاعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ارتفاع حصيلة حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية قبل يومين إلى أربعة قتلى بعد وفاة اثنين آخرين من أفراد طاقمها في المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

الحرب الروسية الأوكرانية

أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء أوكرانيا خلال الليل ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم أطفال بجروح، وتدمير مبنى سكني في خاركيف.

الهند

أكد مصدر في الحكومة الهندية، أنّ نيودلهي بصدد استئناف استيراد النفط الروسي، وذلك بعد إعفاء مؤقت من العقوبات أصدرته واشنطن على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.