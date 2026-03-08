إيران تعلن مقتل ألف و332 مدنيا جرّاء الهجمات الأميركيّة الإسرائيليّة

أعلن مندوب إيران بالأمم المتحدة، سعيد إيرواني، مقتل 1332 مدنيا جراء الهجمات الأميركية الإسرائيلية، بينهم نحو 300 طفل وفق الهلال الأحمر الإيراني. الهجمات استهدفت آلاف المنازل ومنشآت تجارية وصحية وتعليمية، منذ 28 شباط، مع تواصل التصعيد العسكري بين طهران وإسرائيل.

أعلن المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، مقتل ما لا يقل عن ألف و332 مدنيا، جرّاء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على بلاده.

وأفاد إيرواني في تصريح أدلى به في مقر الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بأن ألفا و332 مدنيا إيرانيا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجمات، فيما أصيب آلاف آخرون.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الإيراني في بيان، أن نحو 300 من القتلى هم من الأطفال.

كما أشار إلى أن 7 آلاف و943 منزلا، وألفا و617 وحدة تجارية، و32 مركزا صحيا، و65 مدرسة، و13 مركزا تابعا للهلال الأحمر، تعرضت للاستهداف في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.