العراق ميدان معقّد في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران

تحوّل العراق إلى ساحة متداخلة للصراع منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وتشهد البلاد هجمات متبادلة تشمل استهداف قواعد ومصالح أميركية بالمسيّرات والصواريخ، وضربات تطال فصائل مسلحة موالية لإيران، إضافة إلى قصف إيراني لمواقع جماعات كردية معارضة في شمال العراق.

آثار قصف محيط مطار أربيل في العراق، الذي يضم قوة للتحالف الدولي (Getty Images)

وجد العراق نفسه ميدانا لأعمال حربية مختلفة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ تحوي البلاد قوات تابعة لطرفي النزاع، قوات تحالف دولية تقودها واشنطن، وفصائل موالية لإيران، وإيرانيون أكراد معارضون لحكم الجمهورية الإسلامية.

أضحت الأجواء العراقية مسرحا لأنواع مختلفة من الحرب بُعيد بدء الهجوم المشترك على طهران صباح 28 شباط/ فبراير؛ غارات جوية على مقرّات لمجموعات مسلحة موالية لإيران، وهجمات تستهدف المصالح الأميركية، وضربات تشنّها طهران عبر الحدود تستهدف مجموعات كردية معارضة في شمال العراق.

وكان العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وجهدت حكوماته المتعاقبة، منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين النافذتين والعدوتين.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات على العراق منذ بدء الحرب على إيران، رغم اتهامهما بذلك.

وفي المقابل، تبنّت فصائل عراقية تنفيذ عشرات الهجمات على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، دون تحديد أهدافها.

فمن هي الأطراف الأساسية في العراق، المعنيّة بالحرب الجارية؟

الفصائل الموالية لإيران

تتمتع إيران بنفوذ كبير في السياسة العراقية، وتدعم مجموعات مسلّحة تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية".

وقد تنامى نفوذ هذه المجموعات ماليا وسياسيا في الأعوام الأخيرة، وبات لبعضها مقاعد في البرلمان العراقي.

وبُعيد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب الأسبوع الماضي، أعلنت فصائل موالية لإيران أنها لن تبقى على الحياد، وتبنّت مهاجمة قواعد أميركية على الأراضي العراقية بطائرات مسيّرة.

وبموازاة ذلك، تعرّضت مقرّات لهذه الفصائل لضربات، اتهمت الفصائلُ الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذها.

ولبعض هذه المجموعات ألوية في هيئة الحشد الشعبي، وهي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن ينضم رسميا إلى المؤسسة العسكرية العراقية.

ولكنّ هذه الفصائل تتحرك أيضا بشكل مستقل، وينضوي بعضها، مثل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وغيرها، ضمن تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق"، الحليف لطهران.

استهداف المصالح الأميركية في العراق

منذ بدء الحرب، تُعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" يوميا تنفيذ هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، دون تحديد طبيعة أهدافها.

واستُهدف مطار بغداد الدولي مرارا، الذي يضمّ قاعدة عسكرية تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع لسفارة واشنطن.

كما تصدّت الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية في بغداد، مساء السبت، لهجوم بالصواريخ.

وتعرّضت حقول نفطية تديرها شركات أجنبية، بينها أميركية، للقصف في البصرة بجنوب العراق، وفي إقليم كردستان بشماله.

وشهد هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي العديد من الهجمات، فيما يستضيف مطار عاصمته أربيل قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات "الإرهابية"، الذي تقوده واشنطن منذ العام 2014، كما تقيم الولايات المتحدة قنصلية ضخمة في الإقليم.

وتعترض يوميا الدفاعات الجوية في أربيل مسيّرات في أجواء المدينة.

وحذّرت واشنطن، الجمعة، من أن الفصائل العراقية الموالية لإيران قد تستهدف فنادق يرتادها أجانب في الإقليم، علما بأن فندقين على الأقل تعرّضا لهجمات.

المعارضة الكردية الإيرانية

كما يستضيف الإقليم معسكرات وقواعد لفصائل كردية إيرانية معارضة، هاجمتها طهران مرارا في الأعوام الأخيرة، متّهمة إياها بالضلوع في هجمات في الداخل الإيراني، وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.

ومنذ بدء الحرب، قصفت إيران مواقع لهذه الفصائل التي تصنّفها "إرهابية".

وأعلنت خمس من هذه المجموعات، ومنها حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI)، تشكيل تحالف سياسي بهدف الإطاحة بالحكم في طهران، وضمان حق الأكراد في تقرير مصيرهم.

ورغم التقلّب في علاقات الأكراد مع الأميركيين، قد يسعى إيرانيون منهم للتحالف مع واشنطن والاستفادة من احتمال أن تُضعف الحرب الجمهورية الإسلامية.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب الحياة الحرة الكردستاني، أمير كريمي، لوكالة "فرانس برس" إن "الأميركيين موجودون في المنطقة وأجرينا حوارا معهم".

وتحدثت تقارير صحافية عن احتمال أن تشنّ فصائل كردية معارضة هجوما بريا على إيران انطلاقا من إقليم كردستان، بدعم من الولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال السبت إنه "لا يريد" ذلك، مضيفا "لدينا علاقة ودية للغاية مع الأكراد، لكننا لا نريد أن نجعل هذه الحرب أكثر تعقيدا مما هي عليه".

ومن جهتها، هددت إيران، الجمعة، باستهداف "جميع مرافق" كردستان العراق إذا دخل مقاتلون منه أراضيها.

موقف السلطات في بغداد وأربيل من تمدد الحرب إلى العراق

منذ بدء الحرب، وجدت السلطات في بغداد وأربيل نفسها وسط نزاع لا دور لها فيه، أو تأثيرا ملموسا عليه.

وشددت الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل، على أن الأراضي العراقية لن تكون "منطلقا لمهاجمة دول الجوار".

وأمر رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، مساء السبت، بـ"ملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأميركية في العراق، وتقديمهم للعدالة".

وأكّد أن "استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، هو فعل لا يمكن تبريره، أو القبول به تحت أي ظرف".

وفي كردستان العراق، استهدفت مسيّرات قوات الأمن الكردية، بعد تقارير أفادت بأن الإقليم قد يدعم توغلا في إيران، وهو ما قطعت السلطات بنفيه.