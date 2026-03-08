بزشكيان: سنرد على اعتداء من الدول المجاورة.. وترامب يشدد على استمرار الضربات على طهران

أكد الرئيس الإيراني أن بلاده سترد على أي هجوم ينطلق من الدول المجاورة، محذرا من استخدام أراضي أي دولة لاعتداء على إيران، بينما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار الضربات الأميركية على طهران.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن بلاده لن تخضع للظلم، مشددا على حق إيران في الرد على أي هجوم من أي دولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار إلى أن إيران تجمعها علاقات أخوية مع جيرانها، لكنه حذر من أن استخدام أراضي أي دولة لمهاجمة إيران سيجبرها على الرد فوراً.

وتطرق إلى ما وصفه بمحاولات العدو لخلق الانقسام بين إيران والدول الأخرى، منتقدا في الوقت نفسه الولايات المتحدة وإسرائيل على قتل عدد كبير من الأطفال، بما في ذلك أكثر من 50 ألف طفل في غزة، داعياً الشعب الإيراني إلى الوحدة والتكاتف.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "سي بي إس" إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر، مؤكداً أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة وغرق البحرية الإيرانية بالكامل.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات سريعة في إيران بمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن علي لاريجاني كان يسعى للسيطرة على الشرق الأوسط لكنه استسلم وتنازل أمام الضغوط الأميركية.

وأوضح ترامب إنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحا باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أي قيادة متبقية في السلطة.

وتابع ترامب أن ما يفعله الحلفاء لا يهمه، فالمخلصون فقط يقفون إلى جانب الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن إرسال بريطانيا لحاملتي طائرات تأخر قليلاً عن الموعد المخطط له.

وفي حديث للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، قال ترامب إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودمر الجيش الإيراني.