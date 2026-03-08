تقرير: تآكل قاعدة الموالين يهدد الزعيم الإيراني القادم وبقاء النظام

تتزايد الشكوك داخل إيران بشأن قدرة المرشد الأعلى المقبل على الحفاظ على قاعدة الدعم التقليدية للنظام، في ظل تصاعد الضغوط الخارجية والغضب الداخلي، وتفيد تقارير وشهادات من داخل البلاد إلى تراجع ملحوظ في حجم التأييد الشعبي مقارنة بالعقود الماضية.

تتوقع جهات مختلفة داخل إيران أن يواجه المرشد الأعلى القادم هجوما خارجيا ضخما، وغضبا داخليا متزايدا، وبالرغم من اعتماد الزعماء السابقين على قاعدة متينة من أصحاب النهج المحافظ في صفوف الشعب، فإنه من غير الواضح إلى أي مدى سيتسنى لخليفته فعل الشيء نفسه.

يُنظر إلى مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى السابق والمعدود من المحافظين على أنه المرشح الأوفر حظا لخلافته.

فيما تشير إفادات عديدة من داخل إيران، إلى أنه من غير المؤكد أن يظل الموالون للنظام بنفس العدد أو الالتزام مثل العقود السابقة، وما إذا كانوا سيؤيدون شخصية مثل مجتبى.

وكشفت مقابلات أجرتها وكالة "رويترز" مع ثلاثة أعضاء في قوة الباسيج شبه العسكرية، بالإضافة إلى إيرانيين من عامة الشعب، ومسؤولين ومطلعين ومحللين سياسيين، أن قاعدة الدعم تقلصت كثيرا عما كانت عليه سابقا.

وقال أستاذ التاريخ الحديث في جامعة "سانت أندروز" في بريطانيا، علي أنصاري، "ستكون إستراتيجية اختيار أحد المحافظين زعيما جديدا هي توطيد القاعدة، لكنّ المطاف سينتهي بهم إلى دائرة مؤيدين آخذة في التضاؤل".

وأضاف "وكلما طال أمد هذا الوضع، زادت حدة التوتر".

وقد نالت الجمهورية الإيرانية التي وُلدت من رحم ثورة عام 1979 دعم ملايين الإيرانيين، غير أنّ عقودا من الحكم اتّسمت بالفساد والقمع وسوء الإدارة أضعفت هذا الدعم، ما أدى إلى تنفير كثير من العامة.

ورغم ذلك، لا تزال هناك كتلة من الموالين الذين يذهبون مرارا إلى صناديق الاقتراع لدعم النظام الإسلامي، ويخرجون إلى الشوارع لسحق احتجاجات المعارضة. وهم منظّمون للغاية وقادرون على الحشد بسرعة، ولا يزالون يشكلون عقبة كبيرة أمام أي آمال أميركية أو إسرائيلية بإحداث تغيير في النظام.

ومنهم معلم الدين وعضو الباسيج، مهدي راستجاري، الذي قال "قدمنا كثيرا من الشهداء ضحوا بأنفسهم من أجل قائدنا. الآن يجب أن نظهر أن مسار القائد خامنئي مستمر، سنحل أي مشكلات وسندعم أي شخص يُختار قائدا، سنضحي بحياتنا من أجله".

تراجع الدعم

تشير النتائج الرسمية إلى أن المرشح الأكثر تشددا، سعيد جليلي، حصل في أحدث انتخابات رئاسية على حوالي تسعة ملايين صوت في الجولة الأولى، و13 مليون صوت في الجولة الثانية. وكان لأكثر من 61 مليونا من أصل 85 مليونا من سكان إيران أحقية التصويت في ذلك العام.

لكن تحول المحافظين إلى أقلية صغيرة في إيران على ما يبدو، لا يمنح كثيرا من الأمل لجميع من يأملون في التغيير، بالإضافة إلى أن القصف المستمر أثار مخاوف من حدوث فوضى.

وقال باباك، رجل الأعمال من أراك طالبا عدم نشر اسم عائلته، "لا يزال الحرس (الثوري) والنظام قويين. لديهما عشرات الآلاف من القوات المستعدة للقتال من أجل الحفاظ على هذا النظام. نحن، الشعب، لا نملك شيئا".

شبكة سيطرة

بعد مقتل المرشد الأعلى في اليوم الأول من الحرب، وظهور تصدعات داخل هرم السلطة في البلاد، ستشهد المرحلة الحالية اختبار مدى استمرار دعم المحافظين للجمهورية الإسلامية على نحو لم يحدث من قبل.

ويمثّل رجال مثل راستجاري، عضو قوات الباسيج، شبكة من النفوذ تمتد من مكتب المرشد الأعلى إلى كل قرية وحي في المدن، وتقف في وجه أي معارضة داخلية.

وفي كل ليلة منذ وفاة خامنئي، يقيم المحافظون مراسم حداد عليه بدعم من الدولة، على الرغم من القصف الذي يمطر البلاد بالصواريخ والقنابل.

ومن بينهم متدينون للغاية، على استعداد للموت لنيل الشهادة من أجل إيمانهم الراسخ بضرورة تولي مرجع ديني الحكم، وآخرون لديهم دوافع أكثر انتهازية استفادوا من كونهم مؤيدين للنظام.

مثل علي محمد حسيني، وهو عضو آخر في الباسيج، الذي يفرغ من عمله في متجر البقالة المملوك لوالده في مدينة قُمّ، ثم يذهب لقضاء المساء في حراسة نقاط التفتيش لردع أي بوادر للمعارضة الشعبية.

وقال الشاب البالغ من العمر 29 عاما، إن "القضية الأكثر أهمية هي الحفاظ على النظام، وهو ما يستهدفه الأميركيون"، مضيفا أنه سيدعم أي رجل دين يحل محل خامنئي، نظرا إلى أنه "واجب ديني" هو على استعداد للموت في سبيله.

لكن ليس لدى الجميع هذا القدر من الالتزام، إذ قال عضو آخر في الباسيج، طلب أن ينشر اسمه الأول فقط، وهو حسن، وموقعه في مدينة مشهد، إنه "يشك في صمود الجمهورية الإسلامية وبقائها".

وأضاف "علينا أن نكون واقعيين"، مشيرا إلى الضغط المستمر من الولايات المتحدة والآثار المدمرة للغارات الجوية، إذا اختير أحد المحافظين مثل مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا.

ويتمتع أعضاء الباسيج، وغيرهم ممن يظهرون ولاءهم للنظام منذ عقود، بامتيازات تشمل مواقع تفضيلية في الجامعات وعروض عمل وقروضا بنكية مدعومة، لكنّ انهيار الاقتصاد ربما ينهي هذه المزايا.

وقال حسن "لم يعد لدينا مطارات، ولا موانئ، كيف سيتمكنون من إعادة بناء هذا الاقتصاد؟"