توقف توزيع الوقود في طهران بعد ضربات استهدفت منشآت نفطية

ضربات أميركية إسرائيلية على منشآت نفطية في طهران ومحافظة ألبرز تعطل مؤقتًا شبكة إمداد الوقود في العاصمة، وتخلّف قتلى وأضرارًا بيئية مع تحذيرات للسكان من مخاطر صحية نتيجة الدخان والغازات المنبعثة.

دخان كثيف يتصاعد فوق طهران بعد استهداف مخازن نفطية، اليوم (Getty Images)

توقف توزيع الوقود في العاصمة الإيرانية طهران "مؤقتا"، اليوم الأحد، بعد غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت خلال الليل أربعة مخازن للنفط وموقعًا لوجستيًا لنقل المنتجات النفطية في العاصمة ومحيطها، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، قوله إن "توزيع الوقود توقف موقتا بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود". وأشار إلى أن الضربات استهدفت منشآت مرتبطة بإمدادات الطاقة في المدينة ومحيطها.

بدوره، قال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، كرامت ويس كرمي، في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "طيران العدو استهدف الليلة الماضية أربعة مخازن للنفط ومركزا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران ومحافظة ألبرز".

وأضاف أن الهجمات أدت إلى مقتل أربعة من موظفي الشركة بينهم سائقان، مشيرًا إلى أن المنشآت الخمس المستهدفة تعرضت لأضرار، لكنه أكد أن "الحريق أصبح تحت السيطرة".

وشوهد الدخان الكثيف المتصاعد من الحرائق الناتجة عن الضربات يغطي سماء طهران خلال الليل، فيما تشكلت سحابة سوداء فوق المدينة صباح اليوم، بحسب ما أفادت مصادر محلية في العاصمة الإيرانية.

وفي أعقاب الضربات، دعت الهيئات البيئية الإيرانية السكان إلى البقاء في منازلهم لتجنب استنشاق الدخان، محذّرة من مخاطر صحية قد تصيب الجهاز التنفسي نتيجة الغازات المنبعثة من الحرائق.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إن الحرائق أدت إلى انبعاث "كميات كبيرة من الهيدروكربونات السامة والكبريت وأكاسيد النيتروجين"، فيما أفاد سكان بانتشار رائحة حريق قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

كما حذّرت جهات بيئية من أن أي أمطار قد تهطل في المنطقة قد تكون "حمضية وشديدة الخطورة"، وقد تتسبب بحروق جلدية وأضرار رئوية خطيرة، نتيجة المواد الكيميائية المنبعثة في الهواء.

ورغم الأضرار التي لحقت بالمنشآت، أكد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية أن إيران تمتلك "احتياطات كافية من الوقود" في مستودعات موزعة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.