عراقجي: الصواريخ الإيرانية غير قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن صواريخ بلاده لا تصل إلى الولايات المتحدة، مبررا استهداف القواعد والمنشآت الأميركية في دول الخليج. وأعلنت طهران تعرض منشأة إشعاعية في أصفهان لأضرار جسيمة جراء هجوم أميركي إسرائيلي من دون تلوث.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن صواريخ بلاده غير قادرة على بلوغ أراضي الولايات المتحدة، بينما برّر الضربات التي تستهدف دول الخليج.

وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي"، إن "الأميركيين هم من بدأوا هذه الحرب ضدّنا وهاجمونا، ونحن ندافع عن أنفسنا. لذا من الواضح أن صواريخنا لا يمكنها بلوغ التراب الأميركي".

وأضاف "ما يمكننا القيام به هو مهاجمة القواعد والمنشآت الأميركية حولنا والموجودة للأسف على أراضي جيراننا".

هجوم أميركي إسرائيلي يلحق "أضرارا جسيمة" بمنشأة إشعاعية

في سياق ذي صلة، أعلنت السلطات الإيرانية، وقوع "أضرار جسيمة" في منشأة إشعاعية بمدينة أصفهان، جرّاء هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، قال المركز الوطني للأمن النووي، في بيان، إن هجوما أميركيا إسرائيليا استهدف منشأة إشعاعية في أصفهان وألحق بها "أضرارا جسيمة".

وأشار البيان إلى عدم رصد أي تلوث إشعاعي عقب الهجوم على المنشأة التي تُجرى فيها عموما أعمال تتعلق بـ"الأنشطة الزراعية".

وذكر أن المركز أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدونا ضد إيران، أودى بحياة مئات الإيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.