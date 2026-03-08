مجلس خبراء القيادة في إيران يختار مرشدا جديدا خلفا لخامنئي

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الحرس الثوري الإيراني، في اليوم التاسع من الحرب، أن طهران قادرة على مواصلة القتال لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أعلن أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني، الأحد، التوصل إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية الإسلامية خلفا لعلي خامنئي، دون الكشف عن اسمه حتى الآن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال محسن حيدري، وهو عضو في المجلس يمثل محافظة خوزستان "اختير المرشح الأنسب، وقد حاز موافقة غالبية أعضاء مجلس خبراء القيادة"، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا.

وقال محمد مهدي ميرباقري، وهو عضو آخر في المجلس، في مقطع مصور نشرته وكالة فارس، إن المجلس توصل إلى "رأي حاسم يعكس وجهة نظر الغالبية".

وقال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد علم الهدى، إن المجلس اتخذ قراره وانتخب مرشد الثورة الجديد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا اسم المرشد في وقت لاحق.

وأضاف أن الدستور لا يجيز لأي من أعضاء المجلس تغيير موقفه بعد اتخاذ القرار.

إيران تؤكد في تاسع أيام الحرب أنها قادرة على مواصلتها "ستة أشهر على الأقل"

وأكدت إيران الأحد أنها قادرة على مواصلة الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية "على الأقل"، فيما واصلت استهداف دول خليجية في اليوم التاسع من الحرب.

وبعد غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع نفطية في العاصمة الإيرانية ومحيطها، أعلن محافظ طهران صادق معتمديان أنه "بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود، توقف التوزيع موقتا" في العاصمة.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني لمحطة التلفزيون الرسمية إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على مواصلة حرب ضارية لمدة ستة أشهر على الأقل بالوتيرة الحالية للعمليات".

وأضاف "في الأيام المقبلة، ستنفذ هجمات بأسلوب جديد باستخدام صواريخ بعيدة المدى ومتطورة وأقلّ استخداما. على العدو أن يتوقع ضربات مركّزة أشد إيلاما ودقّة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد أنه شن موجة جديدة من الضربات "في كل أنحاء إيران" مستهدفا مواقع عسكرية، في وقت هزت انفجارات محافظة يزد بوسطها.

واستهدفت الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال الليل أربعة مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها، وفق ما أفاد المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي. وأضاف أن المنشآت الخمس "تضررت" وأن "الحريق تحت السيطرة".

وكانت وكالة إرنا الرسمية للانباء أوردت مساء السبت أن ضربات أميركية وإسرائيلية طالت "مستودعا للنفط في جنوب طهران"، يقع في منطقة تجاور مصفاة للنفط، في أول هجوم يفاد باستهدافه منشآت نفطية إيرانية منذ بدء الحرب.

كذلك أصابت ضربات جوية مستودعا للوقود في شمال غرب العاصمة، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس شاهد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الموقع.