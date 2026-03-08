مسؤول عسكريّ إيرانيّ: سنكثّف عمليّاتنا الهجوميّة ابتداءً من الليلة

مسؤول عسكري إيراني يعلن بدء تكثيف العمليات الهجومية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل اعتبارًا من الليلة، ردًا على ما وصفه بتصعيدهما ضد مصالح إيران. الجيش سيضاعف استخدام الصواريخ الإستراتيجية الثقيلة والطائرات المسيّرة بهدف تحقيق ردع قوي ومنع أي مغامرة عسكرية.

أعلن مسؤول عسكري إيراني، اليوم الأحد، أن الجيش سيكثف من عملياته الهجومية ابتداء من الليلة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية الإيرانية عن مسؤول عسكري لم تسمّه، قوله إن "تصعيد الوحشية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مصالح الشعب الإيراني، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العمليات الهجومية التي تقوم بها القوات المسلحة".

وذكر المسؤول العسكري أن الجيش الإيراني سيضاعف استخدام الصواريخ الإستراتيجية التي تحمل رؤوسا حربية ثقيلة، بالإضافة إلى تكثيف استخدام الطائرات المسيرة.

وأضاف: "لقد تم اتخاذ هذا الإجراء لتوفير ردع ساحق ضد أي مغامرة عسكرية، تهدد مصالح بلادنا ومواطنينا".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.