موجز أنباء العالم الأحد: هجمات إيرانية على دول خليجية وتصعيد عسكري متواصل بالمنطقة

أعلنت إيران اختيار خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قُتل بالضربات الأميركية الإسرائيلية، دون كشف اسمه. التصعيد تواصل بغارات داخل إيران وهجمات صاروخية متبادلة، مع تهديد إسرائيلي باغتيال أي مرشد جديد وتوسّع التوتر إقليميا.

أعلنَت إيران، الأحد، أنها توصلت في ظل استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها إلى اختيار خَلَف للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من استهدافها في 28 شباط/ فبراير.

ولم يُعلن بعد اسم الشخص الذي اختاره مجلس خبراء القيادة ليكون خلفا لخامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى في العام 1989.

واستبقت إسرائيل اختيار المرشد الجديد بتهديدها بأن أي خليفة لعلي خامنئي "سيكون هدفا مؤكّدا للاغتيال".

وجاء انتخاب المرشد الجديد في خضمّ استمرار تعرُّض إيران لضربات مكثفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن موجة جديدة من الضربات "في كل أنحاء إيران" مستهدفا مواقع عسكرية.

ومنذ صباح الأحد، غّطت سحابة سوداء سماء طهران مصحوبة برائحة حريق قوية، بعد غارات استهدفت ليلا أربعة مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في العاصمة، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص.

وبعد هذه الغارات، توقفَ توزيع الوقود في طهران "مؤقتا"، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني.

وهزّت انفجارات محافظة يزد بوسط إيران، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

في إسرائيل، دوّت انفجارات في تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران، ما أدى إلى سقوط شظايا صاروخية أسفرت عن 6 أشخاص في مواقع مختلفة في تل أبيب وبيتاح تيكفا.

وجاء ذلك فيما أعلن الحرس الثوري أنه أطلق صواريخ باتّجاه مدينتي تل أبيب وبئر السبع وقاعدة جوية في الأردن.

إلى ذلك، حذّر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.

دول الخليج

تعرّضت معظم دول الخليج لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن أضرار في منشآت مدنية في الكويت والبحرين.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في أبوظبي. كما أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات أطلقت من إيران.

مصر

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجمات الإيرانية على دول عربية بأنها "متهورة"، داعيا طهران إلى "تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل".

بيروت

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 شهيدا، وأكثر من ألف مصاب، حسبما أفاد وزير الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية على فندق في منطقة الروشة عند واجهة بيروت البحرية، أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قادة من الحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، غادر أكثر من مئة إيراني، بينهم دبلوماسيون، لبنان بطائرة روسية في الساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد مسؤول لبناني.

سريلانكا

غادر 22 بحّارا إيرانيا المستشفى في سريلانكا حيث كانوا يعالجون إثر إصابتهم، جرّاء ضربة بغواصة أميركية، أغرقت فرقاطتهم قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

فُقدان بحّارة إندونيسيين

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة ترفع علم الإمارات، الجمعة، في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.

وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجارا تسبّب في اندلاع حريق، وفق الوزارة.

فرنسا

يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبرص، الإثنين، بحسب ما أفاد مكتبه، في وقت أرسلت فرنسا سفنا حربية إلى المتوسط بعد هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة بريطانية في الجزيرة، قبل أيام.

في الأثناء، نصحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا رعاياها في العراق، بمغادرة البلاد "نظرا لتدهور الوضع الأمني الإقليمي".

أستراليا

قالت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، إن أستراليا تدرس طلب دول الخليج للمساعدة في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

الفاتيكان

صلى البابا لاوون الرابع عشر من أجل أن يتوقف "دوي القنابل" في الشرق الأوسط.

الصين

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الحرب في الشرق الأوسط "ما كان يجب أن تحدث" رافضا العودة إلى "شريعة الغاب".

استشهاد فلسطييين بهجوم إرهابي لمستوطنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون على قرية في الضفة الغربية المحتلة في جريمة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة.

أوسلو

وقع انفجار عند المدخل القنصلي للسفارة الأميركية في أوسلو، ليل السبت الأحد، تسبب بـ"أضرار مادية محدودة" دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة النروجية، مشيرة إلى أنّه قد يكون بدافع "الإرهاب".

تركيا

قال رئيس بلدية إسطنبول، المسجون أكرم إمام أوغلو، الذي يُحاكم اعتبارا من الإثنين بتهم فساد، إن المناورات التي تهدف إلى شل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لن تنجح في كبح الإحباط الشعبي المتزايد تجاه الحكومة والحاجة إلى التغيير.

الخرطوم

أسفر قصف بمسيّرتين على سوقين في بلدتين تحت سيطرة قوّات الدعم السريع في جنوب غرب السودان عن مقتل 33 شخصا على الأقلّ، وفق ما أفاد مصدر طبي.

كييف

أدى هجوم بمسيّرة أوكرانية إلى مقتل امرأة، وإصابة نحو 10 أشخاص بجروح في منطقة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية، بحسب ما أفادت السلطات المُعيّنة من موسكو.

أثينا

وقعت هزة أرضية بقوة 5,3 درجات في شمال غرب اليونان، لم تؤد وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية إلى أية إصابات.

بكين

حضّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة على تسوية خلافاتها مع بكين، في ظل التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بشأن الرسوم الجمركية والقضايا الجيوسياسية.

نيويورك

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في نيويورك تحقيقا، بعدما ألقى رجل "أجهزة حارقة" قرب تظاهرة معادية للمسلمين أمام مقرّ رئيس بلدية المدينة.