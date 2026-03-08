نهار مظلم في طهران بسبب قصف مستودعات نفط

حفّ الظلام نهار العاصمة الإيرانية طهران نتيجة غيوم من الدخان الأسود الكثيف، الذي تصاعد من مستودعات نفط قصفها التحالف الأميركي الإسرائيلي خلال الليل، والسلطات الإيرانية تحدّد كميات الوقود للمواطنين بسبب أعطال سبّبها القصف المذكور.

استيقظ سكان طهران، صباح الأحد، على ظلام دامس؛ بعدما لفّ دخّان أسود كثيف العاصمة الإيرانية إثر قصف مخازن نفط.

وأفاد سائق خمسيني فضّل عدم الكشف بقوله، "ظننت أنّ منبّهي تعطّل، وذلك " بعدما استفاق كغيره من سكّان العاصمة في مدينة غشيتها الظلمة في وجه النهار، واضطر إلى إنارة الأضواء.

وعند الساعة 10,30 صباحا بتوقيت طهران، كانت السيّارات ما زالت تسير بأضواء مُنارة في شارع ولي عصر، الممتدّ على 17 كيلومترا من شمال طهران إلى جنوبها.

وفاقمت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة شدّة الظلمة، واختلط السحاب بالدخان الأسود الكثيف المتصاعد من المستودعات النفطية التي اندلعت فيها النيران، وامتدّ ليلفّ عشرات الكيلومترات من العاصمة طهران.

وغرقت المدينة في السواد، وفاحت من بعض أحيائها رائحة مواد محروقة، في اليوم التاسع من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.

وهذه هي المرّة الأولى في الحرب الجارية التي يحدث فيها استهداف منشآت نفطية في إيران.

وأبلغت السلطات عن استهداف أربعة مستودعات نفط، ومركز لوجستي للمنتجات النفطية في طهران ومحيطها بضربات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وما زال النفط يحترق في أحد المستودعات التي طالتها الضربات في طهران.

وشوهدت ألسنة نارية تشتدّ لهبا وتتوهّج لأكثر من 12 ساعة، بعد الضربات الإسرائيلية.

وفي حزيران/ يونيو 2025، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرّت 12 يوما، قصفت إسرائيل أيضا مستودعات نفط في طهران.

ترشيد الوقود

وفي محيط أحد المستودعات، انتشر عناصر من قوّات الأمن بكمّامات وقائية، وبزّات خاصة لتوجيه حركة السير.

وحذّرت السلطات السكان من سميّة الدخان، ودعتهم إلى البقاء في منازلهم. وأفاد الهلال الأحمر الإيراني، بأنّ "كمّيات كبيرة من المحروقات السامة والكبريت وأكاسيد النيتروجين" انبعثت جراء اندلاع الحرائق.

وتسبّب عصف الانفجارات بتحطّم نوافذ مبان سكنية في محيط المستودع.

وعلى بعد عشرات الكيلومترات، يكنس سكان شرفات المنازل وعتبات النوافذ التي غطّاها مزيج من الأمطار، وبقع وقود كثيفة.

وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن "توقف التوزيع موقتا" بسبب "الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

ودعا المحافظ السكّان إلى "عدم القلق".

وباتت إمدادات الوقود محصورة بعشرين ليترا لكلّ سيّارة، فيما اصطفّت طوابير انتظار طويلة أمام المحطّات في طهران، اليوم الأحد.

وأحصى مراسلو وكالة "فرانس برس" حوالى أربعين مركبة قبل سيّارتهم في المحطّة، مع استئناف الأنشطة والأعمال بعد أسبوع عطلة حدادا على مقتل المرشد الأعلى.

وخلال حرب حزيران/ يونيو، غادر نحو ستة ملايين شخص طهران التي تضمّ في الأحوال العادية أكثر من 10 ملايين نسمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

فيما بقي السواد الأعظم من السكّان في العاصمة هذه المرّة. وقدّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن يكون حوالى 100 ألف شخص فقط قد نزحوا من طهران.

وخلال الأيّام الأولى من الحرب، كانت العاصمة الإيرانية أشبه بمدينة أشباح، لكنّ الحال لم يعد كذلك اليوم.

وباتت حركة السيّارات والمارة تتكثّف، فيما فتحت نحو نصف المتاجر، اليوم الأحد، رغم الظلمة الحالكة.



