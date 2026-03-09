إيران: لا محادثات لوقف إطلاق النار طالما الهجمات الإسرائيلية - الأميركية مستمرة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن "لا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والانتقام الساحق من الأعداء"، مضيفا أن طهران لا تخوض ⁠حربا مع جيرانها، ولكنها يجب أن تستهدف "المنشآت التي يستخدمها المعتدون"

غارة على طهران ليلة أول من أمس (Getty Images)

قلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إسماعيل بقائي، من احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار ‌طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية - الأميركية، وفق ما ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية اليوم، الاثنين، مضيفة أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها.

وقال بقائي إنه "لا جدوى من الحديث عن أي ​شيء سوى الدفاع والانتقام الساحق من الأعداء"، ​قبل أن يكرر أن طهران لا تخوض ⁠حربا مع جيرانها، ولكنها يجب أن تستهدف "المنشآت ​التي يستخدمها المعتدون" في دفاع مشروع عن النفس.

ونفى ​المتحدث شن أي هجوم إيراني على تركيا أو أذربيجان أو قبرص، ووصفها بأنها "هجمات تحت راية زائفة".

وكانت وكالة ​تاس الروسية قد نقلت عن السلطات في أذربيجان ​القول، اليوم، إنها أعادت فتح معابرها الحدودية مع إيران ‌أمام ⁠حركة الشحن.

وكانت المعابر الحدودية، التي تعد من أقصر الطرق البرية التي تربط إيران بروسيا، قد أُغلقت الأسبوع الماضي بعد ما وصفته باكو ​بهجوم بطائرات مسيرة ​إيرانية على ⁠إقليم ناخيتشفان.

واتصل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت متأخر أمس، ​بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف. وقال مكتب علييف ​إن ⁠بزشكيان أخبره بأن إيران غير ضالعة في هجوم ناخيتشفان.