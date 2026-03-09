كم حصيلة القتلى جراء الحرب على إيران في الشرق الأوسط؟

أسفرت الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران عن مئات القتلى والجرحى، وفي ما يلي أعداد القتلى وفق تقارير الدول المعنية المختلفة حتى عصر الإثنين.

قتل المئات في أنحاء الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، وقد طالت الهجمات الإيرانية قواعد ومواقع أميركية في دول خليجية، وسرعان ما انضم حزب الله أيضا إلى جانب إيران.

وفي ما يلي حصيلة القتلى في الحرب حتى الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى عصر التاسع من آذار/ مارس، بعد أكثر من أسبوع على بدء الحرب.

إيران

أفاد الهلال الأحمر الإيراني، بأن 1230 على الأقل قتلوا، من بينهم 175 من التلميذات والعاملين في ضربة صاروخية ​على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب. ​ولم يتضح ما إذا كان عدد القتلى يشمل عسكريين من الحرس الثوري.

وقال الجيش ⁠الإيراني، إن ما لا يقل عن 104 قتلوا بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ​إيرانية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي. ولم يشمل العدد الذي أعلنه الهلال الأحمر هؤلاء القتلى.

إسرائيل

قال ​الجيش الإسرائيلي، إن جنديين قتلا في جنوب لبنان جراء استهدافهما بنيران حزب الله الأسبوع الماضي، بعدما بدأ الحرب بمهاجمة مواقع وبلدات إسرائيلية دعما لإيران.

وذكرت "نجمة داود الحمراء"، أن 12 شخصا قتلوا، بينهم 9 جراء سقوط صاروخ على حيز سكني في "بيت شيمش" بالقرب من القدس المحتلة ​في الأول من آذار/ مارس.

الولايات المتحدة

قال الجيش الأميركي، إن ثمانية جنود قتلوا في الهجمات الإيرانية على قواعده ومواقع أخرى في ردها على الحرب.

لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 394 ⁠على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية من بينهم 83 طفلا.

السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن شخصا قتل بعد اندلاع حريق في مدينة سلمان الصناعية عقب اعتراض صاروخ في الثاني من آذار/ مارس.

الكويت

قالت وزارتا الصحة والخارجية في الكويت، إن ​طفلا قتل في هجمات إيرانية ​على البلاد.

وذكر الجيش ⁠الكويتي أن ضابطين من وزارة الداخلية وجنديين من الجيش قتلوا في أثناء أداء واجبهم.

سلطنة عمان

قتل شخص بعد أن أصابت قذيفة ناقلة ​المنتجات الكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

الإمارات

قالت ​وزارة الدفاع ⁠إن أربعة أشخاص قتلوا.

سورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 شباط/ فبراير.

العراق

ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولون في قطاع الصحة، أن ما لا ⁠يقل عن ​15 قتلوا. وقالت مصادر في الشرطة إن قياديا ​في "المقاومة الإسلامية" في العراق، وهي مجموعة تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران، قتل في غارة جوية على سيارته ​في الخامس من آذار/ مارس.