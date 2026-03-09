ماذا نعرف عن قصف مدرسة في إيران في بداية الحرب الإسرائيلية الأميركية؟

قُتلت أكثر من 150 تلميذة إثر قصف مدرسة في ميناب جنوب إيران مع بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي. تقارير رجّحت إصابتها بصاروخ توماهوك، بينما تبادلت طهران وواشنطن الاتهامات، وأعلنت الولايات المتحدة فتح تحقيق بالحادثة.

تعرّضت مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية لقصف في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي، أسفر مقتل أكثر من مئة شخص غالبيتهم تلميذات، بحسب طهران التي أكّدت أن واشنطن وتل أبيب قد نفّذتا الضربة، بينما نسبها الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إليها.

وأظهر تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإيرانية، الأحد، وتحقّقت منه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، صاروخا من طراز "توماهوك" يصيب قاعدة بحرية قرب المدرسة في 28 شباط/ فبراير، لافتة الى أن الجيش الأميركي هو الطرف الوحيد الذي يستخدم هذه الصواريخ.

وكانت "نيويورك تايمز" قد رجّحت، الجمعة، بناء على تحقيق أجرته أن تكون الضربة ناتجة عن قصف أميركي استهدف قاعدة للحرس الثوري تقع في جوارها.

ولم تقرّ الولايات المتحدة أو إسرائيل بتنفيذ الضربة على المدرسة.

أقرباء تلميذات ضحايا في إيران (Getty Images)

وبحسب السلطات الإيرانية، أسفر القصف على مدرسة المدينة الواقعة في جنوب البلاد، عن مقتل أكثر من 150 شخصا. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، بمقتل 168 تلميذة، غالبيتهن "تتراوح أعمارهن بين 7 أعوام و12 عاما".

وفي ما يأتي أبرز ما نعرفه عن ذلك:

ما أمكن التحقّق منه

أظهرت لقطات من موقف سيّارات دخانا أسود يتصاعد من مبنى مشقوق عليه رسوم جدارية لأطفال وألوان رسم وتفاحة.

وتسنّى تحديد الموقع الجغرافي للقطة التي تبيّن مبنى في ميناب بمحافظة هرمزكان بجنوب إيران يرجح أنه مدرسة، وإن تعذّر التحقّق من طبيعته من مصدر مستقلّ.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني ووسيلة إعلام محلية أخرى إلى أن الموقع هو مدرسة الشجرة الطيّبة الابتدائية للبنات في ميناب.

وخلصت "فرانس برس" إلى أن المبنى، قريب من موقعين للحرس الثوري.

وتقع عيادة الشهيد آبسالان التي تديرها القوّات البحرية في الحرس على بعد 238 مترا من الموقع الذي تعرّض للقصف. ويبعد المجمّع الثقافي "سيّد الشهداء"، التابع للحرس 286 مترا.

ولمدينة ميناب موقع إستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز الذي يعدّ ممرّا حيويا لمصادر الطاقة من الخليج الى العالم.

ما تقوله إيران

وأعلنت إيران أن أكثر من 150 شخصا، بينهم العشرات من الأطفال، قتلوا في الضربة التي قال الرئيس مسعود بيزشكيان، إنها إسرائيلية أميركية.

عشرات القبور حُفرت للتلميذات الضحايا (Getty Images)

وبحسب وسائل إعلام رسمية، أقيمت مراسم تشييع 165 شخصا على الأقلّ، الثلاثاء الماضي، من بينهم تلميذات. وبثّ التلفزيون مشاهد لنعوش لفّت بالعلم الإيراني، وضع على بعضها صور أطفال، وأخرى لجموع احتشدت حول جثث مكفّنة.

وأظهرت مشاهد أخرى جمعا كبيرا يحيط بنعوش متشابهة مع عبارة "مراسم تشييع أطفال قتلوا في ميناب" بالفارسية.

وأظهرت لقطات جوية آلات تحفر حوالى مئة قبر على الأقلّ في موقع غير محدّد.

ترامب يتّهم والبنتاغون يحقّق

ردّا على سؤال، السبت، حول احتمال أن تكون الولايات المتحدة قصفت المدرسة، قال ترامب "استنادا إلى ما شاهدته، إيران هي من قام بذلك"، مضيفا "نعتقد أن إيران قامت بذلك، لأنهم غير دقيقين في استخدام ذخائرهم، كما تعلمون".

المدرسة التي قُصفت (Getty Images)

لكن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، الذي كان إلى جانب ترامب، اكتفى بالقول "نحن نجري تحقيقا. لكن الجانب الوحيد الذي يستهدف المدنيين هو إيران".

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أكّد الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تستهدف أبدا مدرسة "عمدا".

الأمم المتحدة ومنظمات

من جنيف، قال المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يأمل أن يكون التحقيق الأميركي "سريعا"، ويجري "بشفافية مطلقة".

وأعلنت منظمة "هنكاو" الحقوقية، ومقرّها النروج، أنها تحقّق في هويّة التلاميذ.

من التشييع الحاشد للأطفال القتلى (Getty Images)

وأشارت في بيان إلى أن الحصص الصباحية كانت تعطى في مدرسة الشجرة الطيّبة وقت الحدث، مرجّحة حضور 170 تلميذة.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن هدف الضربات كان المواقع المجاورة للحرس الثوري.

إسرائيل "ليست على علم"

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأوّل من آذار/ مارس، أنه ليس على علم بضربة أميركية، أو إسرائيلية على مدرسة.

وقال ناطق عسكري، ردّا على أسئلة بشأن الضربة: "لا علم لنا في هذه المرحلة بضربة إسرائيلية أو أميركية على هذا الموقع"، مضيفا "نحن نعمل بطريقة شديدة الدقّة".