09/03/2026 - 19:45

مندوب الإمارات في جنيف يقول إن بلاده لن تشارك في الهجوم على إيران

أكدت الإمارات، تعرّضها لهجمات بصواريخ ومسيّرات إيرانية واعتراض دفاعاتها لها، مشددة عبر مندوبها جمال المشرخ أنها لن تشارك في أي هجوم ضد إيران، ونفت استخدام أراضيها أو قواعدها لشن هجمات عليها.

أشخاص يسيرون بشارع في دبي (Getty Images)

قالت الإمارات، اليوم الإثنين، إنّها تتعرض لهجمات تستهدفها على نحو "غير مُبرَّر" في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أنّها "لن تشارك في أيّ هجمات ضدّ إيران"، كما نفت أن تكون قاعدة لانطلاق الهجمات على طهران.

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جمال المشرخ، للصحافيين "قواعدنا لا تُستخدم لمهاجمة إيران... لقد كنّا واضحين تماما، في السابق وقبيل الأحداث الجارية، أنّ الإمارات لن تشارك في أيّ هجوم ضدّ إيران من أراضينا، ولن تنخرط في مثل هذا النزاع".

وأكّدت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ بالستية، وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وتواصل إيران هجماتها على دول الخليج ردا على الهجمات الإسرائيلية-الأميركية على منشآتها، وتقول إنها لا تستهدف دول المنطقة، وإنما القواعد الأميركية من حيث تنطلق الهجمات ضدها.

