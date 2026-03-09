موجز أنباء العالم الإثنين: تصعيد بحرب إيران وهجمات بالخليج ترفع النفط ولبنان يؤجل انتخاباته

شنّت إسرائيل ضربات واسعة على مدن إيرانية بينها طهران وأصفهان مع توسّع الحرب إقليميا؛ هجمات إيرانية طالت منشآت نفطية وخليجية ورفعت أسعار النفط فوق 100 دولار، بينما أُجّلت الانتخابات في لبنان وتزايدت المخاوف العالمية من تداعيات الطاقة والتصعيد.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء ضربات واسعة النطاق على طهران وأصفهان وجنوب إيران، في عاشر أيام هجوم إسرائيل المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.

وقال الجيش إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران، وهو أول إعلان من نوعه منذ عيّنت الجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا لها.

وجدّدت إسرائيل استهداف معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وقصفت منشآت لمؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن "القوات الإسرائيلية قصفت بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت".

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل استخدمت مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على بلدة يُحمر في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا في شرق لبنان بمروحيات عبر الحدود السورية.

وطال قصف قاعدة للحشد الشعبي في شمال العراق على بعد نحو 15 كيلومترا من الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، بحسب ما أفاد مسؤولان في الهيئة.

وأكدت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" مقتل شخص جراء سقوط شظايا في موقع بناء في وسط إسرائيل، بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اعترضت صاروخا بالستيا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة المنطقة "بسبب المخاطر الأمنية".

في المقابل، واصلت إيران هجماتها في الخليج، مستهدفة منشآت نفطية، في وقت ترفع أسعار النفط مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز، بشكل غير مسبوق.

واتهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران بمحاولة "أخذ العالم رهينة"، عبر إطلاقها الصواريخ والمسيّرات على دول في الشرق الأوسط، ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وتسبب هجوم إيراني بحريق وأضرار مادية في مجمّع المعامير النفطي في البحرين. وأشارت المنامة إلى أن هجوما إيرانيا بمسيّرات على جزيرة سترة، أسفر عن إصابة 32 شخصا ليل الأحد - الإثنين.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية بأنها أحبطت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقل شيبة النفطي في شرق البلاد، قرب الحدود الإماراتية. ودانت السعودية الهجمات الإيرانية "الآثمة" ضدها وضد دول الخليج.

بدورها، أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات مصدرها إيران. كذلك قالت إن اثنين من عناصر قواتها المسلحة قُتلا جراء سقوط مروحية لأسباب "فنية".

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية ليل الأحد الإثنين، تعرّض الكويت لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات، وأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى للصواريخ البالستية والجوالة والمسيرات الإيرانية".

وقُتل 21 شخصا على الأقل بينهم عشرة مدنيين في الهجمات الإيرانية على دول الخليج منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وأعلنت شركة "بابكو إنرجيز" التي تدير مصفاة النفط الحكومية الرئيسية في البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة في ظل تكرر الهجمات الإيرانية على المنطقة.

وأدى الارتفاع الحاد والتاريخي في أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في اليوم العاشر من الحرب في الشرق الأوسط، إلى تراجع أسواق الأسهم، وتجدد المخاوف من موجة تضخم عالمية.

وأعلن رئيس الحكومة الكرواتية، أندريه بلينكوفيتش، أن بلاده ستحدد سقفا لأسعار البنزين والديزل مع تراجع الإمدادات العالمية من النفط.

وأعرب المستشار الألماني، فريديريش ميرتس، عن "قلقه" من ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من أن أوروبا بدأت تتأثّر بتداعيات حرب الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار الطاقة، واستهداف دول منضوية في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.

وقال مصدر حكومي فرنسي إن استخدام الاحتياطات النفطية الإستراتيجية سيكون "خيارا قيد البحث"، أثناء اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، الإثنين، لمناقشة تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وشدد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود "نقص وشيك في إمدادات النفط" في أوروبا مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط بارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، خلال زيارته قبرص أن باريس تعدّ مع حلفائها مهمة مستقبلية "محض دفاعية" لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز ومرافقة السفن التي تعبره بعد "نهاية المرحلة الأكثر سخونة من النزاع" الراهن في الشرق الأوسط.

وعدّ ماكرون أن أي هجوم على قبرص هو هجوم على أوروبا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال ست طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى شمال قبرص كإجراء أمني، بعد أيام من استهداف قاعدة بريطانية في الشطر الجنوبي من الجزيرة بهجوم بمسيّرة.

واتهمت إيران الدول الأوروبية بالمساهمة في تهيئة الظروف المواتية للهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها، والتي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وتجمّع آلاف الإيرانيين في ساحة مركزية في طهران، لمبايعة المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي، غداة انتخابه خلفا لوالده آية الله علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران.

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أصابهما "اليأس" جراء اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران، خلفا لوالده.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "دعم راسخ" لمجتبى خامنئي.

وأبدت بكين معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، بعد تهديدات إسرائيلية سابقة بقتل أي خليفة لوالده علي خامنئي.

وحضّ مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط على خفض التصعيد في المنطقة، داعيا إلى إدانة الهجمات على المدنيين، وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية السعودي، بحسب ما أفادت بكين، الإثنين.

وهنّأ حزب الله إيران باختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى خلفا لوالده، مؤكدا التزامه "خط الولاية".

ورحبت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران باختيار مجتبى خامنئي، معتبرة أنه يشكّل "امتدادا لمسيرة الثورة الإسلامية".

بيروت

قرّر البرلمان اللبناني، الإثنين، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مزمعا إجراؤها في أيار/ مايو المقبل لمدة عامين، على وقع الحرب بين حزب الله واسرائيل.

إسطنبول

مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أمام المحكمة، الإثنين في مستهل محاكمته بقضية فساد كبرى بعد عام على توقيفه، في قضية ترى فيها المعارضة محاولة لتقويض حظوظه في منافسة الرئيس رجب طيب إردوغان.

واشنطن

استهدفت ضربة أميركية قاربا "يشارك في عمليات تهريب مخدرات" في شرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، الأحد.

كينيا

لقي 45 شخصا على الأقلّ مصارعهم، في فيضانات في كينيا وقعت بعد أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت قوى الأمن في حصيلة محدّثة للضحايا.

النيجر

سُمع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات ليل الأحد - الإثنين في مدينة تقع بجنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا، قبل أن يعود الهدوء، وفق ما أفاد سكان محليون.

تايوان

لم ترصد تايوان أي طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة على مدى تسعة من الأيام العشرة الماضية، ما يثير تساؤلات بشأن أسباب التراجع الحاد في عدد الطلعات الجوية.

الصين

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، بفضل عطلة رأس السنة القمرية، وارتفاع أسعار النفط على وقع التوتر في الشرق الأوسط.