إصابة نحو 150 جنديا أميركيا إضافة إلى 7 قتلى منذ بدء الحرب على إيران

أسفرت الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية في دول الخليج عن مقتل 7 جنود بالإضافة إلى إصابة ما يصل إلى 150 جنديا آخرين بينهم 8 بحالة خطيرة.

من وصول أحد الجنود القتلى في الكويت إلى واشنطن (Gettyimages)

أصيب ما يصل إلى 150 جنديا أميركيا بالإضافة إلى مقتل 7 آخرين من جراء الهجمات الإيرانية منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير؛ بحسب أوردت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي أعقاب نشر هذه الحصيلة، قدر البنتاغون العدد بنحو 140 مصابا، وقالت وزارة الحرب الأميركية إن الغالبية العظمى منهم كانت إصاباتهم طفيفة.

وقال شون بارنيل كبير المتحدثين باسم البنتاغون، إنه "منذ بدء العملية... أصيب نحو 140 من الجنود الأميركيين خلال 10 أيام من الهجمات المتواصلة". وأضاف أن 108 من الجنود المصابين عادوا بالفعل إلى أداء مهامهم.

وذكر بارنيل، أن "ثمانية من الجنود الذين لحقت بهم إصابات خطيرة يتلقون أعلى مستوى من الرعاية الطبية".

وأقرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق، بمقتل 6 من عناصرها العسكرية في الكويت، وسابع في السعودية.

وصرح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في وقت سابق الثلاثاء، بأن الضربات الأميركية على إيران تتصاعد، بينما انخفض عدد الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تطلقها إيران بشكل ملحوظ مقارنة مع الأيام الأولى للحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير.