الحرب على إيران... احتمال انخراط الحوثيين فيها والتداعيات

يرجّح خبراء أن يبقى تدخل الحوثيين لدعم إيران في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة مشروطا بتطورات كبرى في مسار القتال. السيناريو الأرجح هجمات محدودة أو مؤجلة، بينما تحذر الحكومة اليمنية من تحويل البلاد منصة للتصعيد.

آلاف الحوثيين في صنعاء، عقب اغتيال خامنئي (Getty Images)

تتزايد التساؤلات بشأن احتمالية تدخّل الحوثيين في اليمن، لمساعدة إيران في مواجهة الحرب الإسرائيلية الأميركية، وتداعيات ذلك بعد أن لوّح الحوثيّون أكثر من مرة، بإمكانية انخراطهم في المواجهة.

وأوردت تقارير إسرائيلية، السبت، أن المنظومة الأمنية رصدت خلال الساعات الأخيرة تحركات لمنصات إطلاق في الأراضي اليمنية، ورجحت أنها تعود للحوثيين، ما أثار التأهب خشية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين بشأن هذا الأمر، لكن زعيمهم، عبد الملك الحوثي، قال الخميس: "أيدينا على الزناد، وسنتحرك عسكريا في أي لحظة تقتضيها تطورات المنطقة"، تعليقا على استمرار الحرب على إيران.

والجمعة، أكدت الجماعة عقب مظاهرة نفذتها في صنعاء شارك فيها آلاف اليمنيين تضامنا مع إيران أن "اليمن يقف مع الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي"، وأعلنت "الجهوزية الشاملة لمواجهة أي تطورات بالمنطقة".

بدوره، حذّر رئيس الحكومة اليمنية، شائع الزنداني، الأحد، جماعة الحوثي من "الانخراط في أي مغامرات عسكرية لخدمة إيران".

كما حذّر الجماعة من استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، "لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن اليمن وشعبه، ولأمن المنطقة واستقرارها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

ومنذ 28 شباط/ فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسّيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.

وسبق أن دخل الحوثيون بمواجهة عسكرية مع إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وشنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة "نصرة لغزة" التي تعرضت لإبادة جماعية.

فيما شنت تل أبيب عدة هجمات ضد مواقع حيوية خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، أدت إحداها إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين، أحمد الرهوي، وتسعة من وزرائه، بينما دمرت هجمات أخرى موانئ ومطارات حيوية.

آلاف الحوثيين في صنعاء (Getty Images)

وخلال عامَي 2024 و2025، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مناطق ومواقع للحوثيين، ردًّا على هجمات الحوثيين ضد سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تقول الأخيرة إنها متجهة إلى موانئ إسرائيل.

ومنذ نهاية 2014 يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية، تضم أكثر من نصف سكان البلاد، وتواجه اتهامات حكومية وأممية ودولية بتلقي دعم عسكري ومالي من طهران، فيما تنفي الأخيرة ذلك.

حسابات الربح والخسارة

وتعليقا على التطورات، يرى الباحث اليمني عبد السلام قائد، أن احتمالية تدخل الحوثيين إلى جانب إيران في مواجهة عسكرية ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة، "تبقى مرتبطة بحسابات الربح والخسارة لدى الجماعة".

ويعدّ قائد أن "الحوثيين استخدموا القضية الفلسطينية سابقا كوسيلة لتعزيز شرعيتهم في الداخل، لكن الدخول بمواجهة عسكرية مباشرة لصالح إيران لن يحقق لهم مكاسب حقيقية، بل قد يجر عليهم خسائر كبيرة".

ويرى أن إيران نفسها لن تدفع الحوثيين للتدخل، إلا إذا وصلت مرحلة حرجة تفقد فيها قدرتها على الصمود، وفي هذه الحالة قد تطلب تنفيذ هجمات محدودة مثل قصف إسرائيل، أو استهداف الملاحة بالبحر الأحمر، لتشتيت الدفاعات الإسرائيلية.

ويقدّر بأن أي تدخل محتمل من جانب الحوثيين "سيكون على الأرجح رمزيا أو محدودا"، بهدف رفع الحرج أو "إسقاط واجب"، وليس انخراطا في معركة واسعة، لأن طبيعة الحرب بين دول تمتلك جيوشا نظامية وطائرات وصواريخ متطورة تتجاوز قدرات الحوثيين.

ويذكر الباحث اليمني أن التجارب السابقة لا تزال حاضرة في حسابات الحوثيين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة عندما انخرطوا في هجمات مرتبطة بغزة.

و"سواء من خلال الضربات الإسرائيلية أو القصف الأميركي الذي استهدف قدرات للجماعة وقيادات بارزة فيها، بينهم رئيس حكومتها وعدد من وزرائه إضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة محمد الغماري"، وفق المتحدث.

ويرى قائد أن هذه التجربة تجعل الحوثيين أكثر حذرا من المغامرة مجددا في مواجهة قد لا تعود عليهم بمكاسب ملموسة.

تدخّل مرهون بانعطاف كبير

أما الباحث في الشؤون العسكرية والحوثيين، عدنان الجبرني، فيرى أن الحوثيين مستعدون وجاهزون من ناحية بنك الأهداف، إلا أن زمن تدخلهم مرهون بتقديرات المحور الإيراني وبحدوث انعطاف كبير، أو حدث مفصلي داخل الحرب.

ويضيف الجبرني أنه "إذا استمرت الحرب بنفس المسار الحالي، فلا أعتقد أن الحوثيين سيتدخلون إلا في حال طال أمد الحرب، ورغبت إيران في رفع التكلفة إلى مستوى أعلى" .

(Getty Images)

ويُتوقَّع أنه في حال تدخل الحوثيين فإن تحركهم سيشمل عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وضرب أهداف في إسرائيل، واستهداف قواعد عسكرية أميركية في دول المنطقة.

وينبّه إلى أن تدخّل الحوثيين "سيكون فعالا" في البحر الأحمر، إذا ترافق مع إغلاق مضيق باب المندب، ما يسبب شللا في نقطتين إستراتيجيتين مهمتين في العالم: البحر الأحمر والبحر العربي.

ويحذّر من أن هذا التدخل سيؤدي حتما إلى ضربة عسكرية أميركية إسرائيلية مباشرة ضد الحوثيين، ما يعني توسع الحرب.

ويعدّ أنه إذا توقفت الحرب ولم يتطلب الأمر تدخل الحوثيين، فليس معنى ذلك أنهم لم يتدخلوا لأنهم غلبوا الحسابات الخاصة، و"إنما لأن التداعيات وظروف المعركة التي رُسمت مسبقا، أو التي قُدرت في الأيام الأولى للحرب لم تصل إلى المستوى الذي يتطلب معه تدخلهم".

ويخلص الجبرني إلى أن السيناريو الأرجح حاليا، هو أن الحوثيين سيدخلون على خطوط المواجهة، وأن مسألة تحرّكهم مرهونة بانتظار انعطافة كبيرة في مجريات الحرب.

إدخار الحوثيين لمرحلة حاسمة

من جانبه، يرجح الصحفي اليمني نبيل صلاح، أن النظام الإيراني يدخر الحوثيين للمرحلة الحاسمة التي قد تقرر فيها دول في المنطقة توجيه ضربة منسقة لإيران، ردا على هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ويضيف: "عندها قد نشهد صواريخ ومسيرات الحوثي تنطلق باتجاه الخليج، مع معاودة الهجمات في البحر الأحمر وإعاقة حركة الملاحة في باب المندب، وهي نقطة رهان إستراتيجية مهمة بالنسبة للإيرانيين".

ويلفت صلاح إلى أن الحوثيين حصلوا من إيران على التكنولوجيا والقدرات التي تمكّنهم من لعب هذا الدور.

ويشير إلى أن ما يعلنه قادة الحوثيين، مؤخرا، يشير إلى "وجود تنسيق كامل حول توقيت وظرف دخولهم في المعركة الإقليمية، وهو ما يعني أن النظام الإيراني يدير التصعيد وفق درجات ومراحل محسوبة".

ويقول صلاح إن الحوثيين يحضّرون أنفسهم لاحتمال تلقي ضربة استباقية من إسرائيل وواشنطن، إذ تم رصد تحليق طيران استطلاعي خلال اليومين الماضيين في سماء محافظات صنعاء وصعدة وذمار والحديدة وحجة، "ما يعزز توقعات بإمكانية توجيه ضربات جوية تستهدف قدرات الحوثيين ومراكز محتملة لتواجد قياداتهم".

ويلفت إلى أنه "بحسب المعلومات الواردة من صنعاء، فقد شرعت الجماعة في إخلاء منشآت ومقار مهمة في العاصمة، كما غيّر العديد من قياداتها مواقع تواجدهم، إضافة إلى نصب مضادات للطيران في بعض المواقع العسكرية".

وبحسب صلاح، فقد "اعتمدت الجماعة بروتوكولا أمنيا يقضي بتغيير أماكن القيادات ومقار الاجتماعات بشكل مستمر، في ظل حالة من التوتر انعكست في ترتيبات أمنية مشددة عند بعض مداخل المدن والنقاط الحساسة".

"كما نقلت الجماعة عتادا وأفرادا باتجاه جبهات مأرب، والحديدة، خلال الفترة الأخيرة، تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهات مع قوات الحكومة"، وفق المتحدث.