ترامب يلوّح بعواقب عسكرية غير مسبوقة على إيران بسبب ألغام محتملة في مضيق هرمز

تصعيد أميركي بشأن أمن الملاحة في هرمز؛ ترامب يلوّح بعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا لم تُزل إيران ألغامًا محتملة، وسط توتر في أسواق النفط وتضارب الروايات الأميركية حول مرافقة قواتها البحرية ناقلات نفط عبر المضيف.

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إيران بعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا كانت قد زرعت ألغاما بحرية في مضيق هرمز ولم تبادر إلى إزالتها فورا، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإيرانيين إلى التحرك لإسقاط النظام في طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه إذا كانت إيران قد زرعت ألغاما في مضيق هرمز "فنحن نريد إزالتها فورا"، مضيفا أنه "إذا وُضعت ألغام لأي سبب ولم تتم إزالتها على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون بمستوى لم يُشهد من قبل".

وأضاف ترامب أنه في حال أقدمت إيران على إزالة ما قد يكون زرع من ألغام، فإن ذلك "سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، بحسب تعبيره. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت لاحق، ادعى ترامب أن القوات الأميركية استهدفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة 10 زوارق أو سفن قال إنها كانت مخصصة لزرع الألغام، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، ولم يشر إلى مكان العملية أو الجهة المستهدفة.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن القوات الأميركية "استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية 10 زوارق و/ أو سفن لزرع الألغام، ودمرتها بالكامل"، مضيفا أن "المزيد سيأتي لاحقا"، من دون أن يشير مباشرة إلى إيران.

جاء ذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين، ذكر أن إيران بدأت خلال الأيام الأخيرة زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن عددها يبلغ "عدة عشرات" من الألغام التي وُضعت في المضيق خلال الأيام الماضية.

وأطلقت إيران مواقف عالية السقف ضد الولايات المتحدة بشأن مواصلة الحرب ومنع تصدير النفط من الخليج ومنع الملاحة في مضيق هرمز، مع تعرّض طهران لضربات عنيفة في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي المتواصل منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وبينما توعّدت الجمهورية الإسلامية في تصريحات منسوبة لمسؤول في الحرس الثوري، بألا تسمح بخروج قطرة نفط من الشرق الأوسط في ظل الحرب، أغلقت الإمارات احترازيا مصفاة رئيسية بعدما تعرضّ المجمّع الصناعي حيث تقع لهجوم بمسيّرة.

كما جاءت تصريحات ترامب في أعقاب حذف حساب وزير الطاقة الأميركي، سكوت رايت، على منصة "إكس" مقطعا مصورا يقول فيه إن البحرية الأميركية رافقت ناقلة نفط في مضيق هرمز للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد دقائق من نشره الثلاثاء.

وكان رايت قال في المقطع المصور إن "البحرية الاميركية واكبت بنجاح ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز، بحيث نتأكد من ان النفط يواصل تدفقه نحو الاسواق العالمية"، في ظل ارتفاع أسعار الخام وتأثر الامدادات جراء الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير.

وأكد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، وقالت "يمكنني أن أؤكد أن البحرية الأميركية لم تواكب أي ناقلة أو سفينة في هذه المرحلة، علما بأن ذلك يبقى خيارا قائما بطبيعة الحال"، بعدما سبق للرئيس دونالد ترامب أن ألمح الى إمكان القيام بخطوة كهذه في ظل الحرب مع إيران.

وكان الحرس الثوري قد شدد في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، على أن أي سفينة حربية أميركية "لم تتجرأ على الاقتراب من بحر عمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز خلال الحرب".

في السياق ذاته، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الإيرانيين دعاهم فيها إلى استغلال ما وصفها بأنها "فرصة تاريخية" للإطاحة بالنظام الإيراني.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة موجهة إلى الإيرانيين: "نحن نخوض حربا تاريخية من أجل الحرية. هذه فرصة فريدة لكم للإطاحة بنظام آيات الله وتحقيق حريتكم".

وأضاف أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، "تضرب حكام طهران بقوة أكبر من أي وقت مضى"، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي استهدف "عددا كبيرا من أهداف النظام".

وادعى نتنياهو أن القوات الإسرائيلية "قضت على آلاف العناصر من الحرس الثوري ومئات منصات إطلاق الصواريخ"، زاعما أن العمليات العسكرية تركز على "أهداف النظام".

وخاطب نتنياهو الإيرانيين بالقول إن الظروف "تُخلق الآن" لتمكينهم من تغيير النظام، مضيفا أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات تتيح لهم "تحقيق تطلعاتهم"، داعيا إياهم إلى الاستعداد لما وصفه بـ"اغتنام اللحظة".