حرب إيران تضع السيسي أمام اختبار صعب: ضغوط اقتصادية وأمنية متزامنة

يجد السيسي نفسه أمام اختبار صعب مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية على مصر في ظل الحرب على إيران، التي تشمل تعليق إمدادات الغاز من جانب إسرائيل، وتراجع إيرادات السويس وسط مخاوف من استغلال المعارضة هذه الأزمات لتأجيج السخط الشعبي.

أعدّ "عرب 48" هذه المادة استنادا إلى تقرير من مجلّة "فورين بوليسي".

"تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ضاعفت الضغوط على نقاط ضعف النظام المصري".

ليس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غريبا عن الأزمات، فقد وصل إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري على الإخوان المسلمين بعد عام من الحُكم، وقضى عقدا من الزمن يعالج انهيارات اقتصادية، واضطرابات سياسية، وحروبا دامية تحيط بمصر من جهاتها.

ولم يكن وعده للمصريين سوى أنّه سيحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد مهما أحاطت الفوضى بدولتهم. ثم جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لتضع هذا الوعد تحت الاختبار بطرق لن يستطيع السيسي إدارتها بسهولة.

وقد بدت آثار القلق على الزعيم المصري واضحة في خطابه أمام القيادات العسكرية، في الأول من آذار/ مارس، الذي صرّح فيه بأنّ إيران "أخطأت في حساباتها"، وبأنّه لا ينبغي لها أن تهاجم الدول العربية الجارة "لأي سبب كان". ظهر السيسي في خطابه ذلك على غير عادته؛ بطيئا في اختيار كلماته، ومترددا في نبرته، كما أنه تنحنح في خطابه أكثر من مرة، في أداء غير مألوف لرئيس مثله يثمّن إظهار القوة، وهو ما عزاه محللون إلى تعرض النظام المصري لضغوطات متزامنة في توقيتها، ومتعدّدة في مصادرها.

لقد سبّبت الحرب العنيفة في الإقليم قطع إمدادات الطاقة عن مصر، وجدّدت التهديدات في البحر الأحمر، وسلّمت خصوم السيسي المحليّين ذرائع جاهزة لاستنفار الشعب ضده.

إسرائيل تقطع إمدادات الغاز عن مصر

أفضى اندلاع الحرب إلى تعليق إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر لأسباب أمنية، في تكرار لما حدث في حرب الاثني عشر يوما حزيران الماضي، حين أغلقت إسرائيل حقول الغاز خشية أن تصبح هدفا للصواريخ الإيرانية.

ويمثّل الغاز الوارد من إسرائيل ما يقرب من 15% إلى 20% من إجمالي استهلاك مصر، وما يصل إلى 60% من وارداتها، ويُنسب وقف الإمداد هذا إلى تداعيات الحرب الإقليمية، إذ إن تعليق إسرائيل صادرات الغاز يعكس مخاوف أمنية تتعلق ببنيتها التحتية.

بيد أن تداعيات أي نقص في الإمدادات بالنسبة إلى القاهرة، ولو كان قصير الأمد، سرعان ما تنتقل من الإطار التقني إلى السياسي. فانقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأسعار في مصر لا يظلان في سياق إدارة البنية التحتية، بل يتحولان إلى وقود للإحباط الشعبي، وتحرك المعارضة في بلد أنهكته سنوات التضخم.

تأثر قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر

ثم هناك قضية البحر الأحمر؛ فقد تعهد الحوثيون بالتصعيد تضامنا مع طهران. وإذا نفذوا وعيدهم فستكون العواقب على مصر وخيمة وخارجة تماما عن سيطرة القاهرة؛ ذلك أنّ خسائر إيرادات قناة السويس تحدّدها قرارات تتخذها شركات التأمين، وشركات اللوجستيات، ومشغّلو السفن استجابةً للمخاطر المحتملة.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين استهداف الملاحة الدولية في عام 2023، قدّرت مصر خسائرها بـ9 مليارات دولار من إيرادات القناة، إذ هبطت إيرادات القناة بـ60% في العام الأول فقط، وتردت أعداد السفن العابرة للقناة من 75 سفينة إلى 32 فقط.

القناة التي تعدّ مصدر القاهرة الأول للدولارات تمثّل حبل النجاة لحكومة تتعامل مع ديون خارجية باهظة، ونقص مزمن في العملات الأجنبية. وإنّ إطلاق صاروخ واحد نحو السفن في مضيق باب المندب يكفي لرفع تكلفة تأمين السفن، وتغيير طرق الملاحة، واستنزاف موارد القاهرة المالية.

وحتى إذا لم يتدخل الحوثيون في هذه الحرب، فإن التصور بوجود مخاطر مرتفعة يعيد تشكيل أنماط الشحن العالمي بطرق تحتاج إلى شهور أو سنوات لعكسها، ما يعني أن أعداد السفن التي تمر عبر القناة لن تزيد بسرعة وإن تحسنت البيئة الأمنيّة، أي إن مصر ليست عرضة لخطر هجمات الحوثيين فحسب، بل لآثار تهديداتهم أيضا.

المعارضة في الداخل

إن تلاقي هذه الضغوط الاقتصادية يفتح مجالا لخصوم السيسي في الداخل، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. فقد استغلت حملة مناهضة للسيسي في الفضاء الإلكتروني مسألة انقطاع الغاز، والتقارب الدبلوماسي المصري الواضح مع إسرائيل والولايات المتحدة، وصوّرت كليهما كدليل على أن السيسي قد جعل المصالح المصرية تابعة للقوى الخارجية.

إن الآلة الإعلامية للمعارضة التي يُدار جزء كبير منها من خارج مصر، عبر القنوات الفضائية وحسابات التواصل الاجتماعي، لا تحتاج إلى وضع برنامج سياسي مفصل، بل تكتفي بطرح سؤال بات المصريون العاديون، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، مهيئين بالفعل لتقبله، هو "هل جعل السيسي مصر ضعيفة وتابعة؟"، إن انقطاع الغاز، وإن كان مؤقتا وبسبب الحرب، يمنح هذه الحملة مظلَمة محسوسة لترديد صداها وتضخيمه.

فنموذج السيسي في الحكم يعتمد على عقد ضمني مع المصريين، يقبلون بموجبه الحكم السلطوي مقابل الاستقرار والخدمات المدنية الأساسية، ورغم الضغوط التي مرت بهذا العقد إلا أنه ظل صامدا طالما استطاعت الدولة تقديم نفسها على أنها الحصن الوحيد الحائل بين مصر، والفوضى المرئية بوضوح عبر حدودها مع السودان وليبيا وغزة.

لقد سلطت الحرب المشتعلة في الإقليم ضغوطا هائلة على نقاط الضعف المصرية، محوّلة نقص الطاقة من خطر كامن إلى واقع قائم، ومهدّدة بزيادة خسائر قناة السويس في ظل تصعيد الحوثيين المحتمل.

كما أن المخاطر تمتد إلى ما هو أبعد من السياسة الداخلية لمصر؛ فالقاهرة تظل واحدة من أهم شركاء واشنطن الإقليميين، وركيزة في البنية الأمنية في المنطقة، وعقدة حيوية في أي نظام إقليمي قوي. وحين تشتّتها الضغوط الاقتصادية المركّبة والمعارضة الداخلية، فإنها ستكون أقل قدرة على لعب هذا الدور. وإذا اضطر السيسي لاستنزاف رأسماله السياسي في إدارة الاستياء الداخلي، فلن يبقى لديه ما ينفقه على التعاون الأمني الذي تعتمد عليه واشنطن.

لقد مرت بمصر ظروف أسوأ من هذه بلا شك، لكنّ الحرب الجارية تمتحن الزعيم المصري، الذي قضى عقدا يعد شعبه باستقرار لعلّه لم يعد قادرا على توفيره لهم.