عراقجي: الهجمات الإيرانية مستمرة ولا محادثات مع واشنطن

شدد وزير الخارجية الإيراني على أن فشل الخطط الأميركية والإسرائيلية سيستمر، وأن الضربات الإيرانية تستهدف الأهداف العسكرية فقط دون المساس بالمدنيين.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريا"، مستبعدا إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".

وصرح عراقجي لقناة "بي بي اس نيوز" الأميركية "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران، موضحا أن الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها نتيجة ما وصفه بالعدوان الأميركي.

وأضاف أن تجارب إيران السابقة في التفاوض مع الأميركيين كانت مريرة، مشددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في خطتهما الأصلية لتغيير النظام بسرعة، وأن محاولاتهما الحالية لن تحقق النجاح.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الهجمات الإيرانية لم تستهدف المدنيين أو أي مواقع مدنية، على عكس ما وصفه بالهجمات الأميركية التي استهدفت المدارس والبنية التحتية عمدا، في محاولة لتسليط الضوء على ما تعتبره طهران عدم شرعية الضربات الغربية.

ووصف عراقجي تصريحات ترامب التي اتهمت إيران بمهاجمة مدرسة للفتيات بأنها "سخيفة"، مشدداً على أن إيران تتصرف وفق قواعدها العسكرية وأن المدنيين ليسوا أهدافا لها.

وأضاف أن الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها نتيجة العدوان الأميركي، مؤكداً أن بلاده ليست مسؤولة عن هذه التبعات.

كما أشار إلى أن إيران كانت قد حذرت دول المنطقة مسبقا بأن أي هجوم أميركي سيقابل برد مباشر يستهدف قواعد ومنشآت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.