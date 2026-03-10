كم بلغ عدد القتلى في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؟

أسفرت الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران عن آلاف القتلى، وفي ما يلي أعداد القتلى وفق تقارير الدول المعنية المختلفة حتى عصر اليوم الثلاثاء.

أدى الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران منذ 28 شباط/ فبراير، إلى مقتل الآلاف على امتداد رقعة الحرب التي اتسعت لتشمل دول الخليج والعراق ولبنان وسورية.

وفي ما يلي عدد القتلى في الحرب حتى ‌الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى العاشر من آذار/ مارس، اليوم الحادي عشر للحرب.

إيران

أعلنت منظمة الهلال الأحمر الإيراني مقتل 1230 على الأقل، من ​بينهم 175 من التلميذات والمعلمين إثر قصف أميركي إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب في اليوم الأول من الحرب. ولم يتضح ما إذا كان عدد ⁠القتلى يشمل عسكريين من الحرس الثوري.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل ما لا يقل عن 104 بعد ​أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي، ولم يشمل العدد الذي أعلنه ​الهلال الأحمر هؤلاء القتلى.

إسرائيل

أعلن الجيش مقتل جنديين في جنوب لبنان، في أول خسائر بشرية في ‌صفوف ⁠قواته منذ استئناف الأعمال القتالية مع حزب الله الأسبوع الماضي، بعدما انخرط الحزب في الحرب دعما لإيران.

وذكرت نجمة داود الحمراء أن 21 مدنيا قلتوا، بينهم 9 قتلى من صاروخ إيراني أصاب منطقة سكنية في "بيت شيمش"، بالقرب من القدس المحتلة في الأول من آذار/ مارس الجاري.

الولايات المتحدة

أعلن الجيش الأميركي مقتل سبعة ​جنود خلال عمليات ​ضد إيران.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة مقتل 486 على الأقل في غارات إسرائيلية.

العراق

أعلنت الشرطة العراقية ومسؤولون في قطاع الصحة مقتل ما لا يقل عن 15.

سورية

ذكرت وكالة ⁠الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، أن أربعة قُتلوا إثر صاروخ إيراني أصاب بناية في مدينة السويداء، في 28 شباط/ فبراير.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة ​أشخاص.

السعودية

أُعلن عن مقتل اثنين عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، ​جنوب شرقي ⁠العاصمة الرياض.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل شخصين في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما في المنامة.

الكويت

أعلنت وزارتا الصحة والخارجية، مقتل شخصين من بينهما طفل في هجمات إيرانية على البلاد.

كما أعلن الجيش الكويتي، ⁠مقتل ​ضابطين من وزارة الداخلية وجنديين من الجيش في ​أثناء أداء واجبهم.

سلطنة عُمان

قُتل شخص واحد بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية، "فيوم"، التي ترفع علم جزر مارشال قبالة ​سواحل مسقط.