لاريجاني: تهديدات ترامب "جوفاء".. هرمز قد يكون انفراجا للجميع أو خانقا للحالمين بالحروب

قلّل علي لاريجاني من تهديدات دونالد ترامب بتصعيد الهجمات إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران لا تخشى التهديدات. وحذّر من أن المضيق إما أن يبقى ممرا للجميع أو يتحول إلى نقطة اختناق.

إيرانيون في سوق شعبيّ في طهران، الثلاثاء (Getty Images)

قلّل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتكثيف الهجوم على البلاد، حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال لاريجاني في منشور عبر "إكس"، إن "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء، فقد عجز أكبر منكم عن محوه... فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".

وذكر لاريجاني أنه "إما أن يكون مضيق هرمز انفراجا للجميع، وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب".

وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشال"، إنه "إذا قامت إيران بأي عمل يؤدي إلى وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، سيتم استهدافهم من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بشكل أقوى بعشرين مرّة من الضربات التي تلقوها حتى الآن".

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن بلاده ليست بصدد طلب وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.

وذكر قاليباف في تدوينة، اليوم الثلاثاء: "لسنا بصدد طلب وقف إطلاق النار إطلاقاً، فنحن نؤمن بأن المعتدي بحاجة إلى تلقي لكمة قوية ليتعلم درساً لا يُنسى، ولا يُفكّر أبداً في مهاجمة إيران الحبيبة مرة أخرى".

وأضاف: "يواصل الكيان الصهيوني دوامة الحرب والتفاوض ووقف إطلاق النار، ثم الحرب مجددا، لترسيخ وجوده المخزي وسيادته. وسنكسر هذه الدوامة".

ومنذ 28 شباط/ فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أميركية في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.