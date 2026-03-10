موجز أخبار العالم الثلاثاء: حرب متصاعدة بالشرق الأوسط واضطرابات اقتصادية متزايدة

في ما يلي موجز أخبار العالم الثلاثاء، نستعرض فيه مستجدات وتطورات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وفي الشرق الأوسط، وما ترافقه من اضطرابات في الاقتصاد وأسواق الطاقة العالمية بفعل تراجع إمدادات النفط وطرق الشحن.

أكد متحدث باسم الحرس الثوري، أن القوات الإيرانية لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة إلى حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل طالما أن الحرب متواصلة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تكثيف الغارات على إيران متوعدا بأن يوم الثلاثاء سيشهد أعنفها منذ بدء واشنطن الحرب قبل عشرة أيام.

وقلّل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الهجوم على الجمهورية الإسلامية في حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن روسيا "الرابح" الوحيد من الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، لا سيما بفعل ارتفاع سعر النفط.

وعبّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه حيال عدم وجود "خطة مشتركة" أميركية - إسرائيلية على ما يبدو لوضع حد "سريع" لحرب إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء سلسلة جديدة من الضربات على طهران، في اليوم الحادي عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وتعرّض مطار كرمان في جنوب إيران لأضرار جرّاء ضربات إسرائيلية أميركية، حسبما أفادت وسائل اعلام إيرانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق، في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلن في إسرائيل عن مقتل شخص ثاني جراء سقوط شظايا الصواريخ الإيرانية الإثنين في ورشة بناء وسط البلاد.

وحذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"، مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحُكم هناك.

وقتل أربعة مقاتلين من فصيل عراقي مسلّح موال لإيران في ضربة على مقرّ لهم في شمال العراق، بحسب ما أعلنت "كتائب الإمام علي" التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ضرورة ضمان عدم استخدام أجواء العراق وأراضيه ومياهه في الهجوم على دول مجاورة، بحسب بيان رسمي.

واتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إيران بمواصلة هجماتها ضد البنى التحتية في قطر.

وأعلنت تركيا نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا باليستيا ثانيا أُطلق من إيران في المجال الجوي التركي.

اقتصاديا، أوقفت مصفاة الرويس في الإمارات والتي تديرها الشركة الوطنية للنفط ادنوك عملياتها كإجراء احترازي عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الصناعية التي تقع فيها، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ويبحث العراق عن طرق بديلة لتصدير نفطه وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين حسن الناصر، إن الحرب في الشرق الأوسط قد تكون كارثية على أسواق النفط، وإن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أمر بالغ الأهمية.

ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مرجعة القرار إلى الظروف "الاستثنائية" التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية على وقع حرب الشرق الأوسط التي تسببت باضطراب إمدادات النفط وطرق الشحن.

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بنحو 15% بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.

بيروت

أخلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) السكان المتبقين من بلدة حدودية مع إسرائيل، بعدما كانوا أصروا على البقاء رغم دعوات إخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد مصدر من القوة الدولية ومصور صحافي.

وبلغ عدد النازحين في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مئة ألف شخص في 24 ساعة، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي شنّ غارات على "بنى تحتية" تابعة لحزب الله في المنطقة.

كما نفذت إسرائيل غارة على مبنى قرب مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بإخلائه تمهيدا لشنّ ضربات.

الرياض

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن تراجع صافي دخلها بنسبة 12,1% في عام 2025، نتيجة لزيادة العرض والتعرفات الجمركية الأميركية وتأثيرات مرتبطة بتحديات اقتصادية أخرى على الإيرادات.

الحرب الروسية – الأوكرانية

اتهم تحقيقٌ للأمم المتحدة موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال ترحيل ونقل أطفال قسرا من أوكرانيا إلى روسيا.

وأسفرت هجمات روسية على مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، بحسب ما أعلن حاكم هذه المنطقة فاديم فلاتشكين.

ألمانيا

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مشروعا حكوميا إسرائيليا لبناء مستوطنة جديدة على تخوم القدس بـ"الخطأ الكبير".

وقالت شركة "فولكسفاغن" إنها ستلغي 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، بعد تراجع أرباحها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016.

الطاقة النووية في أوروبا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية كان "خطأ إستراتيجيا"، مؤكدة أن بروكسل ستخصص 200 مليون يورو لدعم "الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".

أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة أضافت أفغانستان رسميا إلى قائمتها السوداء للدول التي تمارس "الاحتجاز غير المبرر".

واشنطن

وسّع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) نطاق تحقيقه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 التي يدّعي الرئيس دونالد ترامب زورا فوزه بها، ليشمل أريزونا، وفق ما أعلن مسؤولون في هذه الولاية.

كوريا الجنوبية والشمالية

أعربت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن غضبها إزاء انطلاق المناورات العسكرية المشتركة السنوية بين سيول وواشنطن، منتهزةً الفرصة لانتقاد الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.