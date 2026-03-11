إحاطة سرية لأعضاء بمجلس الشيوخ: ترامب يتجه نحو إرسال قوات برية إلى إيران

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عقب جلسة إحاطة سرية، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى إرسال قوات برية لإيران، فيما انتقدوا عدم وجود أهداف للحرب وعدم تقديم تقرير لتكلفتها.

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إرسال قوات برية لإيران لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية – الأميركية المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير.

وتلقى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء إحاطة سرية بشأن ذلك، وقد وصفوا التصعيد في المنطقة بأنه "حرب اختار القيام بها الرئيس دونالد ترامب"؛ كما انتقدوا عدم وجود أهداف للحرب وعدم تقديم تقرير لتكلفتها.

وتأتي هذه الإحاطة في وقت تواصل إدارة ترامب إرسال إشارات متضاربة بشأن أهداف الحرب وموعد انتهائها واحتمال نشر قوات أميركية من عدمه، وفي ظل تأكيد الجيش الأميركي أن 7 من جنوده قتلوا بالإضافة إلى إصابة نحو 140 جنديا أميركيا خلال الحرب على إيران، مما أثار حالة من الغضب لدى أعضاء بالكونغرس ومواطنين أميركيين.

وذكر السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال في تصريحات للصحافيين الثلاثاء، أنه "خرجت من هذه الإحاطة غاضبا وغير راض، أكثر من أي إحاطة سابقة حضرتها خلال 15 عاما في مجلس الشيوخ. ويبدو أننا نسير في اتجاه نشر قوات أميركية على الأرض في إيران"، مضيفا أنه قيل لهم إن "القوات الأميركية قد تكون مطلوبة في مرحلة ما".

وذكر بعض المشرعين، أنّ مسؤولي إدارة ترامب لم يقدّموا أي إجابات على تساؤلاتهم. وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في بيان "كنا في إحاطة لمدة ساعتين، ولا أستطيع الكشف عن معلومات سرية، لكن الحرب بلا خطة. وربما تكون المفاجأة أنه ليس من بين أهدافها تدمير برنامج الأسلحة النووية لأننا نعلم أن الضربات الجوية لا يمكن أن تدمرها، كما أكدوا (مسؤولو إدارة ترامب) أن تغيير النظام ليس من ضمن الأهداف".

وقال السيناتور ميرفي "يبدو أن الأهداف في المقام الأول هي تدمير الكثير من الصواريخ والزوارق البحرية ومصانع الطائرات المسيّرة". وقال "سألنا ماذا سيحدث عندما نتوقف عن القصف ويعيدون الإنتاج؟ فلمحوا إلى المزيد من القصف مما يعني أنها بالطبع حرب بلا نهاية". وأكد ميرفي أن الإدارة طبقا لإجابتهم لم يكن لديها خطة بخصوص مضيق هرمز، مضيفا "يكفي أن أقول في الوقت الحالي إنهم لا يعرفون كيفية إعادة فتحه بأمان. وهو أمر لا يمكن تجاوزه لأن هذا الجزء من الكارثة كان متوقعا بنسبة 100%".

وحذر السيناتور آندي كيم، من إرسال جنود أميركيين إلى إيران، وقال "يجب ألا نضع قوات أميركية على الأرض في إيران. لم أرَ أي خطة حقيقية للحفاظ على سلامتهم"، مشيرا في تصريحات لشبكة "إم إس نيوز"، إلى خدمته العسكرية في العراق وأفغانستان وأنه "يعلم مدى الخطورة التي سيواجهها الجنود"، بينما تساءل السيناتور آدم شيف في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "لماذا هذه الحرب؟ الجمهوريون يرفضون حتى تسميتها بالحرب".

ومن جانبها، انتقدت السيناتور باتي موراي، الحرب وتكلفتها الباهظة، حيث قالت "في يومين فقط أهدر ترامب 6 مليارات دولار في حربه على إيران، وأنفق مليارات أخرى في الأيام التالية"، مضيفة أنه بدلا من "مساعدة العائلات على تحمل تكاليف رعاية الأطفال وبناء المساكن، أنفق ترامب أموال دافعي الضرائب على حرب لم يطلبها أحد".

مطلب الديمقراطيين

وطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ترامب بإرسال وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو بشكل فوري للإدلاء بشهادتهما تحت القسم بشأن الحرب في إيران، مؤكدين أن إدارته فشلت في توضيح أهداف الحرب ونطاقها ومداها الزمني.

وكتب السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في رسالة وجهها إلى ترامب مساء الثلاثاء ووقع عليها كبار أعضاء لجنتي القوات المسلحة والخارجية "على الرغم من القلق الشعبي البالغ إزاء هذه الحرب، فقد قدّمت إدارتكم أهدافا مختلفة، بل ومتضاربة أحيانا لهذه الحرب، كما رفضت تحديد نطاق العمليات الأميركية أو معايير النجاح، وفشلت في توضيح الهدف النهائي". وشددت الرسالة على أنّ التكلفة المتزايدة لهذه الحرب تتطلب إجابات للكونغرس وللشعب الأميركي.

ولا تمتلك الأقلية الديمقراطية سلطة استدعاء وزيري الحرب والخارجية للإدلاء بشهادتيهما، غير أن عددا منهم هددوا بمحاولة عرقلة أولويات الجمهوريين التشريعية في المجلس، من خلال فرض التصويت على سلسلة من القرارات التي تسعى إلى الحد من سلطة ترامب في استخدام القوة العسكرية في إيران، في محاولة لدفع السيناتور جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية، للموافقة على عقد جلسات استماع علنية بشأن الحرب. وقال السيناتور كريس مورفي في تصريحات له "لن نسمح لمجلس الشيوخ بمواصلة العمل بشكل عادي. لن نسمح له بالصمت حتى يقدم على الأقل هذا الالتزام".