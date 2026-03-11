إيران تعلن استحالة مشاركة منتخبها في مونديال 2026 بسبب الحرب

قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي إن مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 غير ممكنة بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية. ورغم تأهل إيران للبطولة، يرى أن الحرب وانعدام الأمن وقتل الآلاف يجعلان مشاركة الرياضيين غير ممكنة.

قال وزير الشباب والرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، إن مشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، غير ممكنة في ظل الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، ذكر دنيا مالي أن استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران يجعل من الصعب على الرياضيين المشاركة في البطولة.

وأضاف: "بالنظر إلى قيام هذا النظام الفاسد بقتل قائدنا، فسيكون من المفهوم أننا، على أي حال، لا نمتلك الشروط اللازمة للمشاركة في كأس العالم".

وتابع الوزير الإيراني: "أطفالنا لا يتمتعون بالأمان. لقد ارتكبوا أفعالا سيئة ضد إيران وفرضوا علينا حربين خلال تسعة أشهر، كما تسببوا في قتل واستشهاد الآلاف من شعبنا. لذلك فإن وجودنا في البطولة غير ممكن إطلاقا".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 في حزيران/ يونيو المقبل، وستُقام بشكل مشترك في ثلاث دول مضيفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يُذكر أن إيران قد تأهلت مباشرة إلى البطولة بعد أن أنهت تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في صدارة مجموعتها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد قال في وقت سابق إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد له أن مشاركة إيران في البطولة ستكون مرحبا بها.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/ فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أميركية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.