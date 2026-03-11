إيران تعلن مقتل 206 طلاب ومعلمين في الهجمات الأميركية الإسرائيلية

أعلن وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، مقتل 206 طلاب ومعلمين وإصابة 161 جراء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى تضرر 120 مدرسة، بينها مدرسة في ميناب قُتلت فيها 165 طالبة، ضمن التصعيد العسكري المتبادل.

أسفرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران عن مقتل 206 طلاب ومعلمين، بحسب ما أعلن وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات للوزير، عقب مراسم تشييع، الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وقال كاظمي إن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، قد أسفرت أيضا عن إصابة 161 آخرين.

وأضاف أن 120 مدرسة تعرضت أيضا لأضرار جراء الهجمات.

وكانت إيران قد أعلنت مقتل 165 طالبة في هجوم أميركي إسرائيلي على مدرسة افي مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 شباط/ فبراير هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما شنّت إيران هجمات على قواعد ومصالح أميركية في دول عربية، أسفرت بعضها عن قتلى وجرحى وأضرار في أعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.