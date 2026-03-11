إيران تعلن مهاجمة سفينة وناقلة بمضيق هرمز: لا عبور للسفن من دون إذن

حثت إيران السفن على الحصول على إذن مقابل السماح لها بعبور مضيق هرمز، وأعلنت أنها هاجمت سفينة ترفع علم ليبيريا قالت إنها مملوكة لإسرائيل، بالإضافة إلى ناقلة بضائع تايلاندية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا قائلا إنها مملوكة لإسرائيل، بالإضافة إلى ناقلة بضائع تايلاندية في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات بالتوقف.

وذكر الحرس في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) "أُصيبت سفينة إكسبريس روم، المملوكة لإسرائيل والتي ترفع علم ليبيريا، وسفينة الحاويات مايوري ناري بقذائف إيرانية، وتوقفتا بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري".

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري في منشور على منصة "إكس"، إنه "يجب على أي سفينة تنوي المرور الحصول على إذن من إيران".

كما أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما تعبر مضيق هرمز قد تستهدف.

وقال بيان صادر عن "مقر خاتم الأنبياء" وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي، إن "أي سفينة تكون حمولتها النفطية أو السفينة نفسها مملوكة للولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو حلفائهما المعادين، ستعتبر أهدافا مشروعة".

وأكد البيان، أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح بمرور لتر واحد من النفط" عبر المضيق.

واتهمت إيران في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب مركب إسعاف بحري كان راسيا عند ميناء في مضيق هرمز؛ بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن المركب كان راسيا عند جزيرة هرمز عندما "تعرض لهجوم صاروخي"، كما نشرت مقطع فيديو لمركب محترق. ولم تشر وسائل الإعلام المحلية إلى سقوط إصابات.

وتعرضت سفينة شحن تايلاندية لهجوم قرب مضيق هرمز، بحسب ما أفادت البحرية التايلاندية، مشيرة إلى أن العمليات مستمرة "لإنقاذ" ثلاثة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 فردا.

وأظهرت صور نشرتها البحرية الملكية التايلاندية، دخانا أسود يتصاعد من السفينة بينما كانت قوارب نجاة تحيط بها.

وقالت البحرية في بيان "تعرضت سفينة الشحن مايوري ناري التي رفع العلم التايلاندي... لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز"، مضيفة "يتم التحقيق في التفاصيل المحددة وسبب الهجوم".

وأوضحت أن البحرية العمانية أنقذت 20 بحارا، مشيرة إلى "استمرار الجهود لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المتبقين".