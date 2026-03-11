إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

هدّدت لقوات المسلحة الإيرانية باستهداف الموانئ الإقليمية إذا تعرضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، داعيًا دول المنطقة لطرد القوات الأميركية، وسط توتر في مضيق هرمز بعد إغلاقه وارتفاع أسعار النفط.

هدّد الجيش الإيراني، الأربعاء، باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن ناطق باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه، قوله "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".

وحذّر من أن القوات المسلحة "ستنفذ عملية أشد مما قمنا به حتى الآن" إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للهجوم.

وأضاف "ندعو دول المنطقة إلى طرد الأميركيين من أراضيها".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حذرت في وقت سابق المدنيين من الاقتراب من الموانئ التي تستخدمها إيران على طول مضيق هرمز، متهمة الجانب الإيراني باستخدام الموانئ المدنية لإجراء عمليات عسكرية.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أميركية في دول عربية، أسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.