استمرار تصاعد الحرب على إيران وهجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز

في اليوم الثاني عشر للحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، يبرز مضيق هرمز من بين تطورات أخرى نتيجة تأثيراته على الاقتصاد العالمي، في وقت تتواصل الغارات على طهران مقابل هجمات الأخيرة على إسرائيل ودول الخليج.

يتواصل تصاعد الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران في يومها الثاني عشر، في وقت يبرز مضيق هرمز الذي تغلقه طهران فعليا ردا على الحرب، وهو من بين تطورات أخرى نتيجة تأثيراته على الاقتصاد والأسواق العالمية وإنتاج وتصدير النفط بفعل عدم مرور سفن الشحن عبره، وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا كانت إيران قد زرعت ألغاما بحرية فيه، فيما أعلن الجيش الأميركي تدمير 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام قرب المضيق.

وفي آخر التطورات، أصيبت سفينة حاويات قبالة سواحل الإمارات بقذيفة مجهولة، ما أدى إلى إجلاء طاقمها واندلاع النيران فيها، وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية "تبلغنا بأن سفينة شحن استهدفت بمقذوف لم تعرف طبيعته في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها".

وأكد نجل الرئيس الإيراني، أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بـ"خير"، رغم التقارير التي تحدثت عن إصابته مع اندلاع الحرب. وقال يوسف بزشكيان وهو مستشار للحكومة "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات. قالوا إنه، والحمد لله، بخير".

وخلال الليلة الماضية وفجر اليوم، نفذت إسرائيل غارات واسعة على العاصمة طهران، مقابل قصف إيران لمناطق وبلدات إسرائيلية تركزت على تل أبيب والقدس وضواحيهما ومنطقة الشمال بعدة رشقات صاروخية، كما نفذت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج مستهدفة القواعد والسفارات والقنصليات الأميركية.

