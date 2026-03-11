دول تلجأ إلى استخدام احتياطاتها النفطية على وقع الحرب على إيران

أعلنت اليابان وألمانيا أنهما ستبدآن استخدام احتياطاتهما النفطية على وقع الحرب على إيران، وفي مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

أعلنت العديد من الدول اليوم، الأربعاء، أنها ستبدأ استخدام احتياطاتها النفطية على خلفية الحرب الأميركية – الإسرائيلية المتواصلة على إيران وفي مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن تستعين ألمانيا بجزء من احتياطاتها الإستراتيجية النفطية؛ بحسب ما أفاد مصدر حكومي اليوم.

وأشار المصدر إلى أن وزيرة الاقتصاد كاثرين رايش، ستدلي بتصريح بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط التي تعرقل حركة النفل عبر مضيق هرمز، حيث يمر عادة 20% من النفط العالمي.

كما ستبدأ اليابان استخدام احتياطاتها النفطية اعتبارا من يوم الإثنين لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة؛ بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وقالت تاكايتشي للصحافيين اليوم الأربعاء "من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع الوكالة الدولية للطاقة، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الإستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري".

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، أن الإعلانات الصادرة عن بعض دول مجموعة السبع بشأن الاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الإستراتيجية "هي بلا شك جزء من جهد منسق إلى أقصى حد".

ويعقد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع، اجتماعا عبر الفيديو بعد ظهر الأربعاء لمناقشة هذه المسألة بشكل خاص.

وأكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع الذين اجتمعوا الثلاثاء في باريس، استعدادهم لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة حيال التقلبات الحادة في أسعار النفط.

وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء الطاقة في المجموعة الأربعاء "ندعم من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، من بينها اللجوء إلى الاحتياطيات الإستراتيجية". ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الثلاثاء، فإن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام؛ بحسب ما نقلت عن مسؤولين مطلعين.

فيما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "فرض سقف لهوامش الربح" بالنسبة لأسعار الوقود لمنع المضاربة بعد ارتفاع الأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال "فُرض اليوم (الأربعاء) سقف على هوامش الربح بالنسبة للوقود ومنتجات السوبر ماركت"، لأنه "لا ينبغي لهذه الأزمة الاقتصادية أن تؤدي إلى المضاربة".

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% الأربعاء، فيما تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على صادرات الخام.

وقفز سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار الدولي، بنسبة 5,1% ليصل إلى 92,23 دولارا للبرميل. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي يمثل المعيار الأميركي لتسعير النفط، بنسبة 5,9% ليصل إلى 88,38 دولارا للبرميل.