السلطات الإيرانية تعتقل نحو 200 شخص بتهم التجسس والتواصل مع إعلام أجنبي

اعتقال نحو 200 شخص في إيران بتهم التجسس والتواصل مع وسائل إعلام أجنبية ونشر محتوى على شبكات التواصل خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل تحذيرات أمنية من التعامل بحزم مع أي تحركات داخلية.

اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 200 شخص في البلاد بتهم متصلة بالحرب الأميركية الإسرائيلية، وفق مجموعة حقوقية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس.

واتُّهم الموقوفون بأنشطة محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال معلومات لوكالات إعلام أجنبية، والتجسّس، فضلا عن الإخلال بالأمن العام، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، المستقرّة في الولايات المتحدة، موضحة أنّ هذه الحصيلة تستند إلى تقارير رسمية.

وأشارت "هرانا" إلى، أنّ 195 شخصا على الأقلّ اعتُقلوا في البلاد عموما، وفي وسطه وشمال غربه والعاصمة طهران خصوصا.

وكان جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قد أعلن، أنّ 10 أشخاص اعتُقلوا لتصويرهم مواقع استُهدفت خلال الضربات، وأرسلوا الصور إلى وسائل إعلام أجنبية. ونُشر تسجيل مصوّر لاعترافات أدلوا بها تحت الضغط، على ما أفادت "هرانا".

وكان قائد الشرطة الوطنية، أحمد رضى رادان، قد حذّر المتظاهرين هذا الأسبوع من أنّهم سيُعاملون "كأعداء"، مشيرا إلى أنّ يد القوّات الأمنية "على الزناد".

وفي تسجيل لقي انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، قال مذيع في التلفزيون الرسمي "سنجعل الأمهات يبكين، كان ذلك داخل البلد أو خارجه، إن فكّروا أنّه ينبغي القيام بشيء في خضمّ هذه الفوضى".

واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد أسابيع من تظاهرات واسعة النطاق في الجمهورية، تسبّب قمعها في مقتل آلاف الأشخاص وتوقيف عشرات الآلاف، وفق منظمات حقوقية.

وقالت بهار قندهاري من مركز حقوق الإنسان في إيران، المستقرّ في الولايات المتحدة، إنّ "الجمهورية الإسلامية اعتادت استغلال طيف الحرب وأوقات الأزمة لتشديد القمع الداخلي"، مشيرة في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إلى أنّ "السلطات باتت تساوي بشكل متزايد بين المعارضة والتجسّس، وتصف المنتقدين بأعداء الدولة، ما يوفر غطاء سياسيا لقمع شديد".