تحقيق أولي: واشنطن قصفت مدرسة ميناب اعتمادًا على بيانات قديمة

تحقيق عسكري أميركي يشير إلى أن واشنطن قصفت مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران بعد اعتماد إحداثيات مبنية على بيانات استخبارية قديمة، خلال الضربات التي نُفذت في 28 شباط/ فبراير، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها نحو 165 طالبة.

أظهرت نتائج أولية لتحقيق يجريه الجيش الأميركي أن صاروخ "توماهوك" أميركيًا أصاب المدرسة الابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران نتيجة خطأ في تحديد الهدف، إثر الاعتماد على إحداثيات مبنية على بيانات قديمة، خلال الضربات التي نُفذت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تحقيقًا يجريه الجيش الأميركي خلص في نتائجه الأولية إلى أن صاروخ "توماهوك" أميركيًا أصاب المدرسة الابتدائية في مدينة ميناب جنوبي إيران نتيجة خطأ في تحديد الهدف، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها 165 طالبة، وفقا للمعطيات الإيرانية.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، فإن التحقيق في الضربة ما زال جاريًا، إلا أن المؤشرات الأولية تفيد بأن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وأوردت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على مجريات التحقيق لم تسمّها، أن الجيش الأميركي قصف المدرسة عن طريق الخطأ أثناء استهداف قاعدة إيرانية قريبة في المدينة.

متظاهرون مناهضون للحرب يحيون ذكرى الأطفال الإيرانيين الذين قُتلوا في قصف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في ميناب، خلال احتجاج في نيويورك

وبحسب "نيويورك تايمز"، كانت الضربة جزءًا من هجوم استهدف قاعدة إيرانية مجاورة، وادعت أن مبنى المدرسة كان يقع ضمن المنطقة نفسها التي تضم منشآت مرتبطة بالقاعدة.

وأضافت الصحيفة أن الضربة نُفذت باستخدام إحداثيات بُنيت على بيانات قديمة، وهي معلومات قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباط القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) هم من حدّدوا إحداثيات الهدف اعتمادًا على تلك البيانات.

ولفت التقرير إلى أن المحققين يواصلون البحث في أسباب استخدام معلومات قديمة خلال التخطيط للعملية، كما يعملون على تحديد المسؤول عن عدم التحقق من صحة تلك البيانات قبل تنفيذ الضربة.

وادعت التقارير الأميركية أن المدرسة تقع في مربع سكني يضم أيضًا مباني تابعة للبحرية الإيرانية، وزعمت أن موقع المدرسة كان في الأصل جزءًا من القاعدة العسكرية.

وأضافت أن المبنى الذي يضم المدرسة كان مفصولًا عن القاعدة بسياج خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2016.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد ألمح في وقت سابق من الأسبوع إلى احتمال أن تكون إيران مسؤولة عن الضربة، قبل أن يقول لاحقًا: "مهما أظهر التحقيق، أنا مستعد لقبوله".

وعندما سُئل ترامب، الأربعاء، عن تقرير "نيويورك تايمز" قال: "لا علم لي به".

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مراسم جنازة أقيمت في المدرسة للضحايا الذين بلغ عددهم، بحسب تلك التقارير، 165 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال.

من جهته، حمّل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الضربة.