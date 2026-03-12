تحليل: استياء خليجي من كلفة الحرب على إيران وإعادة تقييم للعلاقة الأمنية مع واشنطن

أفادت مصادر إقليمية بوجود استياء متزايد في الخليج من تداعيات الحرب على إيران، بعدما طالت الضربات الإيرانية منشآت ومطارات وموانئ في المنطقة وأضرّت بالاقتصاد والسياحة، وذكرت أنّ دول الخليج تشعر بأنّها تتحمّل كلفة صراع لم تشارك في إشعاله.

أفادت مصادر خليجية ومحللون في منطقة الخليج، بأنّ الولايات المتحدة قد تكون أشعلت الحرب مع إيران، لكنّ دول الخليج المنتجة للنفط هي التي ستدفع الثمن، الأمر الذي يشير إلى توتّر ​في العلاقات بين المنطقة التي تتعرّض لهجوم إيراني، والقوة العظمى التي تعتمد عليها لحمايتها.

أعربت 3 مصادر محلية لوكالة "رويترز" للأنباء عن، تزايد الاستياء خلف الكواليس في ‌عواصم دول الخليج العربية بسبب جرها إلى حرب لم تبدأها أو تؤيدها، لكنّها تتحمل الآن كُلفتها الاقتصادية والعسكرية، بعدما أُصيبت مطارات وفنادق وموانئ ومنشآت عسكرية ونفطية لضربات إيرانية.

وقالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، لـ"رويترز"، "هذه ليست حربنا. لم نرد هذا الصراع، ومع ذلك ندفع الثمن من أمننا واقتصادنا"، وأضافت أنّ هذا لا يعني أنّ إيران "بريئة".

وكانت حكومات الخليج قد أكدت لطهران أنّها لن تسمح لواشنطن باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في الحرب. ومع ذلك، شنّت إيران موجات من الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة على الرغم من تلك التأكيدات، مما أدّى أيضا إلى تراجع ​ثقة قطاع الأعمال.

سيناريو "الأسد الجريح" بعد الحرب يثير قلق دول الخليج

بينما يتزايد الانزعاج من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب صراع يعتقد كثيرون أنّه أشعل شرارته دون تشاور، قالت بعض المصادر الإقليمية، إنّ واشنطن يجب أن تمضي ​في الحرب الآن حتى النهاية، للقضاء على ما يعتبرونه تهديدا إيرانيا مستمرا في جوارهم المباشر.

وقالت الكتبي "إذا انسحبت أميركا من الحرب الآن دون تحقيق النصر، فسيكون ذلك مثل ترك أسد جريح".

وأضافت "ستظل ⁠إيران تمثّل تهديدا للمنطقة، و(ستبقى) قادرة على توجيه هجمات جديدة. وإذا انهار النظام تاركا فراغا في السلطة، فستعاني الدول المجاورة من التداعيات".

وردّ البيت الأبيض على طلب بالتعليق بقوله، إنّ الضربات الأميركية والإسرائيلية قلصت الهجمات الصاروخية التي تردّ بها إيران بنسبة 90%، "إذ سحقت قدرتها على إطلاق هذه الأسلحة أو إنتاج المزيد منها".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إنّ "الرئيس دونالد ترامب على اتصال وثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط، وإنّ هجمات طهران على جيرانها تؤكد ضرورة القضاء على هذا التهديد".

وأدى إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب الجارية إلى إلغاء شركات الطيران حوالي 40 ألف رحلة، في أكبر اضطراب يعصف بحركة الطيران العالمية منذ جائحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، تأثرت السياحة في الخليج بشدة، مما يهدد الصورة التي عملت دول الخليج على ترسيخها بوصفها وجهة آمنة للسياح الباحثين ​عن الرفاهية.

دول الخليج تعيد تقييم اعتمادها على الحماية الأميركية

وسط هذه الاضطرابات، سعت دول الخليج إلى إظهار الهدوء ورباطة الجأش. وقال رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان يوم الجمعة، إنّ بلاده "في فترة حرب ولكنها بخير"، وإنّها ليست "فريسة ​سهلة"، وذلك في أول تصريح علني له منذ أن أطلقت إيران صواريخ على الإمارات.

ويقول محللون، إنّ الحرب دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم اعتمادها الأمني على واشنطن، وإلى التفكير في احتمال الدخول في نهاية المطاف في ترتيبات أمنية إقليمية جديدة مع طهران، ‌على الرغم من انهيار ⁠الثقة في إيران.

وقال فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد، إنّه على مدى عقود اتصفت العلاقات بين واشنطن ودول الخليج بتفاهمات ضمنية: طاقة الخليج وأمواله، بما في ذلك مئات المليارات من الدولارات التي تنفق على الأسلحة الأميركية والتكنولوجيا المتقدمة والسلع والخدمات، مقابل الحماية الأميركية.

ويرى جرجس أنّ الحرب زعزعت هذه الافتراضات. وأضاف أنّ دول الخليج ستسرّع الآن من جهودها لتنويع شراكاتها الخارجية والأمنية؛ إدراكا منها "أنّها لا تستطيع الاعتماد حقا على الولايات المتحدة لحماية مواردها من الطاقة والنفط والغاز، وشعوبها، وسيادتها".

وتذكّر هواجس دول الخليج الحالية بشأن واشنطن، بالقلق الذي شعرت به السعودية إزاء تقاعس الولايات المتحدة في الرد على إيران بعد الهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ في عام 2019، على منشآت النفط في بقيق وخريص بالمملكة.

وألقت واشنطن والرياض آنذاك مسؤولية الهجمات على طهران، التي نفت أن يكون لها دور في ذلك.

وقال ​رئيس مركز الخليج للأبحاث، المستقرّ في ​السعودية، عبد العزيز بن صقر، إنّ واشنطن فشلت في وضع ضمانات لحلفائها الإقليميين ⁠أو تأمين تدفق النفط والغاز في وقت الحرب، مضيفا أنّ التكلفة على اقتصادات دول الخليج "فادحة".

استنكار جر الخليج إلى الصراع

وقال بن صقر، إنّ الحرب أظهرت حدود الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية فقط، لا سيّما من الولايات المتحدة، مضيفا أنّ دول الخليج بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والاستعداد للأزمات المستقبلية.

وأضاف أنّ "القوى الخارجية تتخذ قراراتها أيضا بناء على مصالحها الإستراتيجية الخاصة، وليس مصالح ​الخليج. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتبع دول الخليج نهجا أكثر حذرا وتوازنا في علاقاتها مع كل من إيران والشركاء الدوليين الرئيسيين".

وفي انتقاد علني نادر، شكك رجل الأعمال ​الإماراتي البارز، خلف الحبتور، في أهداف ⁠الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذلك بقوله "إذا كان الهدف من الضربات هو احتواء إيران، فهل أخذت (أميركا) في الاعتبار التداعيات على المنطقة أم تجاهلت ببساطة تكلفة جر الخليج إلى صراع ليس طرفا فيه؟".

كما حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، من أنّ استمرار تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز سيكون له "عواقب كارثية" على أسواق النفط.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إنّه لن يسمح بشحن "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وفي المقابل، حذّر ترامب من أنّ واشنطن ستضرب إيران بقوة أكبر إذا منعت ⁠تصدير النفط.

وتقول مصادر ​قريبة من دوائر صنع القرار في دول الخليج العربية، إنّ المنطقة بالكامل تشعر بإحباط شديد من ترامب. ويعتقد كثيرون أنّه جر الخليج إلى حرب ​صيغت بدرجة كبيرة وفق الحسابات الإسرائيلية، دون أن يشارك خطة الحرب. وأنّه تصرف على عجل قبل تقييم كامل للآثار السياسية والاقتصادية على الحلفاء.

وقال مصدر خليجي مطلع على عملية صنع القرار في واشنطن، إنّ القرارات الرئيسة تتخذها دائرة صغيرة من المقربين من ترامب، تعمل إلى حد كبير خارج القنوات السياسية الأميركية ​التقليدية.

وأضاف "إنّهم رجال أعمال وأشخاص يفكرون بعقلية الصفقات، وليسوا ساسة متمرسين"، مضيفا أنّ هذا النهج ترك الشركاء في الخليج معرضين لعواقب قرارات هذه الدائرة.