تحليل: الأقدر على الصمود سينتصر في الحرب على إيران

يتحوّل الصراع مع إيران تدريجيا إلى اختبار للصمود، إذ فشلت الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت القيادة العليا في حسم الحرب سريعا، فيما تواصل طهران الرهان على إطالة أمد المواجهة واستنزاف خصومها سياسيا واقتصاديا، في مباراة "تحمّل" متشعّبة الميادين.

"حروب من هذا النوع لا تُحسم بالضرورة لصالح الطرف الأكثر قوة".

شنّ التحالف الأميركي الإسرائيلي في اليوم الأول للحرب هجوما أزال القيادة العليا للنظام الإيراني، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين في الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وكان من المتوقع أن يتفكك النظام بسرعة بمجرد تصفية قيادته العليا، واعتقد الكثيرون في واشنطن وتل أبيب أن الحرب قد تنتهي فعليا قبل أن تبدأ، بَيدَ أنّ الواقع جاء مخالفا لتلك التوقعات؛ إذ ما زالت إيران تقاتل وتُلحق الخسائر بعد مرور 13 يوما على بدء الحرب.

تواصل القوات الإيرانية إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية، وضرب القواعد العسكرية الأميركية في أنحاء المنطقة. ورغم انخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ، إلا أنّ الهجمات لم تتوقف. وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في اعتراض العديد من هذه الضربات، إلا أنّ أنظمة الدفاع الصاروخي لديها، إلى جانب الصواريخ الاعتراضية الأميركية المنتشرة في المنطقة، بدأت تنفد تدريجيا.

وفي هذه الأثناء يتسع نطاق الصراع، فالقواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة تتعرض لهجمات متكررة، ولا تزال إسرائيل تحت نيران الصواريخ المتدفقة. كما ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تعطيل شحن الطاقة العالمية عبر الخليج العربي. وكلما طال أمد الصراع، زاد خطر انتشار عدم الاستقرار إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة، وإذا كانت حملة إزالة القيادة العليا تهدف إلى إنهاء الحرب بسرعة، فمن الواضح أنّها فشلت.

وهكذا، تثير المرحلة المبكرة من الصراع تساؤلا حول مكمن الخطأ في المنطق الأميركي الإسرائيلي بإزالة القيادة العليا، ولماذا لم ينهَر النظام الإيراني؟

تكمن الإجابة في مفهوم غالبا ما لا يحضر في المناقشات الإستراتيجية الحديثة: وهو الصمود؛ إذ في نهاية المطافة قد ترجح كفة الطرف الذي يمتلك قدرة أكبر على التحمّل، وليس الطرف الذي يمتلك قوة نارية أكبر.

اتبعت إيران إستراتيجية أمنية أكثر تسامحا في العقدين الماضيين مع عدم الاستقرار الإقليمي، تمحورت حول إدارة التصعيد لأجل الحفاظ على نفوذها الإستراتيجي. تضع الحرب الشاملة الجارية هذه الإستراتيجية قيد الاختبار في ظروف شديدة القسوة، إذ تركز الولايات المتحدة وإسرائيل على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بضربات تستهدف مراكز القيادة، والبنية التحتية الصاروخية، ومنشآت الطائرات المسيّرة، والأصول البحرية؛ لتقليص قدرة إيران على الرد، وخفض قدرتها الردعية إلى أدنى مستوياتها.

لكنّ تبادل الضربات الافتتاحي نادرا ما ينجح في إنهاء الحروب بين الخصوم غير المتكافئين، والسؤال المصيري هنا هو هل بإمكان إيران الحفاظ على ما يمكن تسميته "الجدول الزمني للصمود"؟ الذي يعني القدرة على تحمّل الضغوط الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية لوقت طويل.

إذ يرى محللون، أنّ نجاح إيران في هذا الاختبار سوف يعني فشل الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية في تحقيق أهدافها.

إذ من الواضح أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى تقصير "الجدول الزمني للصمود" الإيراني، و ذلك بتدمير البنية التحتية للصواريخ، وشبكات القيادة، والقدرات اللوجستية بأسرع ما يمكن، لتمنع تحول الصراع إلى أزمة جيوسياسية مطولة. وبالتالي، ستعتمد نتيجة الحرب على أي طرف يمكنه استخدام "الزمن" نفسه كعنصر إستراتيجي.

ومن منظور إيران، فإنّ الصمود في حد ذاته يعمل كسلاح إستراتيجي، فالجمهورية ليست بحاجة إلى هزيمة الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية تقليدية، بل إنّ هذا ليس احتمالا واقعيا.

وبدلا من ذلك، يتمثل هدف طهران الإستراتيجي في إطالة أمد الصراع لفترة كافية، لإعادة تشكيل البيئة الإستراتيجية الأوسع المحيطة بالحرب، وتوليد ضغوط عبر مجالات متعددة تشمل أسواق الطاقة، والخدمات اللوجستية البحرية، والتحالفات الإقليمية، والسياسة الداخلية داخل الولايات المتحدة وشركائها. بعبارة أخرى، صُممت إستراتيجية إيران لتحويل الحرب من مواجهة في ساحة المعركة إلى صدمة جيوسياسية واقتصادية متعددة الأبعاد، مما يمنحها تدريجيا أوراق ضغط رغم ضعفها العسكري مقارنة بخصومها.

ويوضّح الخليج العربي بالفعل مدى سرعة ظهور ديناميكيات تمدد آثار الصراع، فحتى الاضطرابات المحدودة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز يمكن أن تتردد أصداؤها في الأسواق العالمية؛ إذ يمر ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر المائي الضيق، ما يجعله أحد أكثر نقاط الاختناق حرجا في نظام الطاقة العالمي.

كما أنّ الأسواق المالية تتفاعل فورا مع المخاطر المتصوَّرة، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بالفعل فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل تدفقات الطاقة في الخليج.

وبالرغم من هذا الأثر الكبير، فإنّ تقلّب الأسعار ليس سوى بُعد واحد من أبعاد المخاطر؛ إذ تشير بيانات الملاحة البحرية إلى أنّ حوالي 80% من حركة المرور البحرية عبر مضيق هرمز توقفت مؤقتا بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة، الأمر الذي يوضّح كيف يمكن للاضطرابات المؤقتة في المضيق أن تخلّف عواقب عالمية.

وتُظهر أنظمة تتبّع السفن عبر الأقمار الصناعية تباطؤا حادا في حركة الناقلات بالقرب من مدخل المضيق، إذ أجّلت العديد من السفن عبورها، أو غيّرت مسارات شحناتها استجابةً لارتفاع أقساط التأمين، وتصاعد التوترات العسكرية.

تعدّ التداعيات هنا إستراتيجية وليست مجرد أضرار اقتصادية؛ فإيران لا تحتاج إلى إغلاق دائم لمضيق هرمز لإحداث عواقب عالمية، بل إنّ الاضطرابات المؤقتة، وارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة المخاطر المتصوّرة يمكن أن تنتقل عبر سلاسل التوريد العالمية.

لقد ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للناقلات العاملة في المنطقة ارتفاعا كبيرا، في حين ارتفعت أسعار الشحن بحدّة، وتجنّبت بعض السفن المضيق مؤقتا، وحتى الانقطاعات المتواضعة في سلاسل التوريد يمكن أن تؤدي إلى آثار اقتصادية متتالية.

بهذا المعنى، لم تعد الحرب تقتصر على الأجواء فوق إيران ومحيطها، بل أصبحت تمتد أيضا إلى ممرات الشحن، وأسواق التأمين، ونقاط الاختناق الإستراتيجية التي يرتكز عليها نظام الطاقة العالمي.

يمتد عدم التكافؤ الاقتصادي في هذه الحرب إلى ما هو أبعد من التكاليف التشغيلية، التي تُقدر بأكثر من 890 مليون دولار يوميا بالنسبة للولايات المتحدة. ويشير تحليل مفصّل أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، "CSIS"، إلى أنّ أول 100 ساعة من الصراع كلفت حوالي 3.7 مليار دولار، بما في ذلك التكاليف التشغيلية، واستبدال الذخائر، وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

ويوضّح هذا سمة جوهرية في الحروب الحديثة، وهي أنّ الأنظمة العسكرية عالية التقنية مكلفة للغاية في التشغيل والتعويض. فأنظمة الدفاع الصاروخي مثل "باتريوت" وصواريخ "ثاد" الاعتراضية باهظة الثمن وبطيئة الإنتاج، وحتى الدول الغنية لا تستطيع تعويض هذه الأنظمة بسرعة خلال الصراعات المطولة، فبطارية "ثاد" الواحدة تكلف حوالي مليار دولار، والولايات المتحدة تشغل عددا محدودا منها فقط حول العالم.

تتعزّز هذه الإستراتيجية من خلال عدم تكافؤ جوهري في التكاليف التشغيلية؛ فالنفقات التشغيلية اليومية لإيران في هذه الحرب هي الأقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وإسرائيل، فقد يكلّف إطلاق طائرة مسيّرة إيرانية حوالي 20 ألف دولار، في حين يمكن أن تتجاوز تكلفة اعتراضها 500 ألف دولار.

وفي الوقت ذاته، تشير بعض التقديرات إلى أنّ الضربات الانتقامية الإيرانية ألحقت أضرارا بنحو 2.52 مليار دولار من الأصول العسكرية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة. لذلك، لا تعتمد إستراتيجية إيران على التفوّق في الإنفاق على خصومها، بل على إجبارهم على استنزاف أنظمتهم الدفاعية بمرور الوقت.

وبما أنّ الضربة التي أزالت القيادة العليا الإيرانية فشلت في إحداث انهيار سريع للجمهورية، فقد بدأ المنطق الإستراتيجي للحرب يتغير الآن. ويبدو أنّ تركيز إسرائيل يتزايد على ما يمكن وصفه بحرب البنية التحتية ضد الدولة الإيرانية. فعوضا عن استهداف القيادة وحدها، تسعى هذه الإستراتيجية إلى إضعاف العمود الفقري الاقتصادي والصناعي لإيران باستهداف منهجي، لا سيّما مصافي النفط، ومحطات الطاقة، والموانئ، وشبكات النقل، والبنية التحتية المالية؛ لم يعد الهدف تغييرا فوريا للنظام، بل إضعافا تدريجيا للدولة.

ومن خلال إتلاف الركائز المادية للاقتصاد الإيراني، تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل في تقصير "الجدول الزمني للصمود" الإيراني وتآكل قدرتها على الصمود في صراع طويل.

كما يسلط مضيق هرمز الضوء على عامل مركزي أعمق في هذا الصراع، هو الجغرافيا. إنّ موقع إيران الإستراتيجي على طول الساحل الشمالي للخليج العربي يمنحها قربا مباشرا من أحد أهم نقاط اختناق الطاقة في العالم.

وعلى عكس المزايا التكنولوجية، لا يمكن تحييد النفوذ الجغرافي بسهولة، فحتى الضغط البحري المحدود، أو التهديدات الصاروخية، أو مراقبة الطائرات المسيّرة يمكن أن تزيد المخاطر المتصوّرة لشركات الشحن. وفي مجال الخدمات اللوجستية البحرية، يمكن "للتصوّر الذهني" وحده أن يعطل حركة المرور. وهذا الواقع الجغرافي يمنح إيران ميزة هيكلية في ديناميكيات الصمود؛ فحتى لو تدهورت قدراتها العسكرية التقليدية، تظل إيران محتفظة بالقدرة على فرض حالة من عدم اليقين على تدفقات الطاقة العالمية، بمجرد الحفاظ على احتمال التعطيل.

تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل تفوقا عسكريا ساحقا؛ فقواتهما الجوية تسيطر على الأجواء، وقدراتهما الاستخباراتية تسمح باستهداف دقيق للبنية التحتية العسكرية الإيرانية. وإذا نجحت هذه المزايا في تدمير منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وشبكات القيادة، والقدرات اللوجستية بسرعة، فقد يظل الصراع محصورا جغرافيا.

لكنّ التاريخ يظهر مرارا وتكرارا أنّ الحروب بين الأطراف غير المتكافئة غالبا ما تتحول إلى "مباريات تحمّل" بدلا من كونها مجرد مواجهة في القدرات العسكرية البحتة، فالطرف الذي يمكنه امتصاص تكليف الحرب فترةً أطول، سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا، هو من يكتسب الميزة الحاسمة في الغالب.

غالبا ما توصف الحروب الحديثة بمصطلحات التكنولوجيا، مثل الصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيّرة، والأقمار الاصطناعية، وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، لكنّ الديناميكيات الأعمق للصراع غالبا ما تكمن في مكان آخر.

إنّ الحرب الإيرانية تتحول بازدياد إلى اختبار للصمود، فقد تهيمن الصواريخ والضربات الجوية على العناوين الرئيسة، لكنّ الصراع الأكثر تأثيرا قد يتجلى في أسواق الطاقة، والخدمات اللوجستية البحرية، والأنظمة المالية، والساحات السياسية الداخلية في بلدان متعددة. وفي مثل هذه الصراعات، نادرا ما يكون السلاح الحاسم هو النظام العسكري الأكثر تقدما، بل هو القدرة على التحمّل، وفي حروب التحمّل، يصبح الزمن نفسه هو السلاح الأقوى على الإطلاق.