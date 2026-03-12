كم سفينة تعرضت لهجمات في مضيق هرمز منذ بدء الحرب؟

تعرضت عدة سفن تجارية وناقلات نفط لهجمات متفرقة في الخليج ومضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما أثار مخاوف متزايدة على حركة التجارة العالمية.

فرضت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي، تهديدات مباشرة على حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه ينعكس فورًا على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وجاء ذلك في ظل تحذيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تعبر مضيق هرمز قد تتعرض للاستهداف إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية. ومنذ اندلاع الحرب، سُجلت سلسلة من الهجمات التي طاولت سفنًا تجارية وناقلات نفط في الخليج ومحيطه.

فيما يلي قائمة بالهجمات المبلغ عنها منذ اندلاع الحرب:

الأول من آذار/ مارس

قُتل أحد أفراد الطاقم على متن ناقلة النفط الخام "إم.كيه.دي فيوم" التي ترفع علم جزر مارشال، بعد إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا شمال مسقط.

وفي اليوم نفسه، تعرضت ناقلة الوقود "هرقل ستار" التي ترفع علم جبل طارق لهجوم بمقذوف على بعد 17 ميلًا بحريًا شمال غربي ميناء صقر في رأس الخيمة بالإمارات، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقًا.

كما تعرضت ناقلة "سكايلايت" التي ترفع علم بالاو لهجوم في مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمالي كمزار في سلطنة عُمان، قبل أن يتم إجلاء طاقمها، بحسب مركز الأمن البحري العُماني.

الثاني من آذار/ مارس

أصيبت ناقلة المنتجات النفطية "ستينا إمبراتيف" التي ترفع علم الولايات المتحدة بمقذوفين أثناء وجودها في ميناء بالبحرين، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء الطاقم.

الثالث من آذار/ مارس

أصيبت ناقلة النفط الخام "ليبرا تريدر" التي ترفع علم جزر مارشال وناقلة البضائع السائبة "غولد أوك" التي ترفع علم بنما بأضرار طفيفة على بعد ما بين 7 و10 أميال بحرية من ميناء الفجيرة في الإمارات.

الرابع من آذار/ مارس

تعرضت سفينة الحاويات "سافين برستيج" التي ترفع علم مالطا لهجوم بمقذوف أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز على بعد ميلين بحريين شمال سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجبار الطاقم على إخلاء السفينة.

الخامس من آذار/ مارس

وقع انفجار على متن ناقلة النفط الخام "سونانغول ناميبي" أثناء توقفها قرب ميناء خور الزبير في العراق.

وأشارت تقييمات أولية لمصدرين أمنيين عراقيين إلى أن زورقًا إيرانيًا مسيّرًا محمّلًا بالمتفجرات استهدف السفينة التي ترفع علم جزر البهاما.

السادس من آذار/ مارس

تعرض زورق قطر لإصابة بمقذوفات في مضيق هرمز على بعد ستة أميال بحرية شمال سلطنة عُمان أثناء تنفيذه عمليات مساندة للسفينة "سافين برستيج" التي تعرضت للهجوم في الرابع من الشهر نفسه.

السابع من آذار/ مارس

أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم محتمل بطائرة مسيّرة على بعد 10 أميال بحرية شمال مدينة الجبيل السعودية، ما أدى إلى إجلاء معظم أفراد الطاقم.

الحادي عشر من آذار/ مارس

تعرضت سفينة البضائع السائبة "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند لهجوم بمقذوف في مضيق هرمز على بعد 11 ميلًا بحريًا شمال سلطنة عُمان، ما أدى إلى اندلاع حريق أجبر الطاقم على إخلائها.

وفي اليوم نفسه، تعرضت سفينة الحاويات "وان ماجستي" التي ترفع علم اليابان لأضرار طفيفة بعد إصابتها بمقذوف على بعد 25 ميلًا بحريًا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

كما تعرضت سفينة الشحن "ستار جوينيث" التي ترفع علم جزر مارشال لهجوم بمقذوف على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا شمال غربي دبي، ما أدى إلى أضرار في بدن السفينة دون تسجيل تلوث بيئي.

وفي حادثة أخرى في اليوم ذاته، تعرضت ناقلتا الوقود "سيف سي فيشنو" التي ترفع علم جزر مارشال و"زيفيروس" التي ترفع علم مالطا لهجوم قرب السواحل العراقية في الخليج.

وأدى الهجوم إلى تعليق عمليات الموانئ النفطية العراقية مؤقتًا، فيما أفاد مسؤول أمني بانتشال جثة أحد أفراد الطاقم الأجانب من المياه.