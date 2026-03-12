لاريجاني: سنغرق المنطقة في الظلام إذا دمرت واشنطن شبكتنا الكهربائية

حذر علي لاريجاني من أن تدمير الولايات المتحدة شبكة الكهرباء في إيران سيُغرق المنطقة بالظلام خلال نصف ساعة، مهددًا برد قاسٍ. يأتي التصعيد وسط حرب تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وهجمات متبادلة.

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من أن المنطقة كلها ستغرق في الظلام خلال أقل من نصف ساعة، إذا أقدمت الولايات المتحدة على تدمير شبكة الكهرباء في إيران، كما شدّد على أن طهران لن تتراجع، وستجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحساب".

وجاء تحذير لاريجاني في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، قال فيها إن بإمكانه تدمير شبكة الكهرباء في إيران خلال ساعة.

وقال لاريجاني: "إذا فعلوا ذلك، فإن المنطقة بأكملها ستغرق في الظلام خلال أقل من نصف ساعة، وسيمنح الظلام فرصا كثيرة لاصطياد الجنود الأميركيين الذين سيحاولون الفرار إلى مكان آمن".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.