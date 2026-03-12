مقتل أحد أفراد طاقم ناقلتَي نفط مستهدفتَين بهجوم قبالة العراق وبحث عن مفقودين

أعلنت السلطات العراقية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة نفط استُهدفت قبالة ميناء البصرة، مع إنقاذ 38 شخصًا واستمرار البحث عن مفقودين، فيما تضررت ناقلتان أجنبيتان بانفجار وسط تصعيد إقليمي مرتبط بالحرب.

أعلنت السلطات العراقية، فجر الخميس، مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتَي نفط استُهدفتا بهجوم قبالة العراق لم يحدد نوعه بعد، مؤكدة أن البحث مستمرّ عن "مفقودين".

وتحدّث مدير عام شركة الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، لقناة "العراقية" الإخبارية الرسمية عن "وفاة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الكبيرة التي تم استهدافها".

وأشار إلى أنه "لم نعرف حتى الآن طبيعة الانفجار الذي حدث في الناقلتين". وبثت القناة مشاهد لسفينة في البحر تتصاعد منها كرات نارية وأعمدة دخان.

وأكّدت شركة الموانئ العراقية، وفق القناة، "إنقاذ 38 شخصا أحياء، فيما البحث جار عن المفقودين".

ونقل موقع "شفق نيوز" المحلي، عن مصدر أمني لم يسمه، قوله إن "ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لاستهداف في المياه الإقليمية قرب ميناء البصرة أقصى جنوب العراق، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما".

وأضاف المصدر أن "الناقلتين تعرضتا لأضرار كبيرة جراء الانفجار، بينما لم يتضح على الفور طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر النهائية".

وذكر أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الناقلتين أجنبيتان، مع ترجيحات بأن تكونا على صلة بمصالح أميركية".

وقال المصدر إن المعطيات الأولية تشير إلى أن "الهجوم نُفذ من جانب إيران".

وتحدثت شركة الموانئ العراقية، عن "إنقاذ طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية".

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، على خلفية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط مئات القتلى الإيرانيين، بينهم مسؤولون بارزون مثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، إضافة إلى ما تصفه بقواعد أميركية في عدد من الدول العربية، ما أسفر في بعض الحالات عن قتلى وجرحى وأضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، وطالبت بوقف الهجمات.